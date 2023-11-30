Выступили с окладом: треть компаний подняли цены из-за роста зарплат сотрудников

Российские компании на фоне дефицита кадров вынуждены увеличивать расходы на оплату труда. Именно по этой причине треть предприятий малого и среднего бизнеса подняли цены на свои конечные товары и услуги в 2023 году, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России». Таким образом, инфляция — это оборотная сторона опережающего роста зарплат в 2023 году, которые увеличиваются довольно быстро. Бизнесу и дальше придется конкурировать за людей. Как это будет давить на цены и позволит ли вернуться к таргету ЦБ в 4% в следующем году — в материале «Известий».

Из-за чего компании повышают цены

Около 55% малых и средних предпринимателей сообщили в октябре, что цены на их товары и услуги увеличились за последние три месяца , следует из совместного исследования ПСБ и «Опоры России» (есть у «Известий»). Наибольший рост зафиксирован малым и средним бизнесом в сфере торговли (67%).

Треть компаний (27%) из тех, что подняли цены на конечную продукцию, в качестве причины назвали рост расходов на фонд оплаты труда (ФОТ), отмечается в исследовании. Это говорит о сложной ситуации в сфере найма. Наиболее актуальна эта проблема для бизнеса в сферах услуг и производства , сказано в опросе. Исследование относительно причин роста цен проводилось впервые.

Тенденцию подтверждают и данные Superjob: судя по ним, большинство российских компаний в течение 2023 года поднимали зарплаты сотрудникам, а каждая вторая планирует это сделать в ближайшее время .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Среди других поводов для повышения стоимости конечной продукции компании называли рост закупочных цен, а также увеличение затрат на топливо и логистику , говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России». Для оптимизации затрат малый и средний бизнес готовы развивать онлайн-каналы продаж (33%) и снижать расходы на материалы (29%). При этом сокращать штат или фонд оплаты труда могут только 14%, говорится в исследовании. В целом около трети предпринимателей планируют и дальше повышать стоимость своих товаров и услуг, следует из опроса.

Как в РФ растут зарплаты сотрудникам

В России растет конкуренция за сотрудников, поэтому им приходится поднимать зарплату , говорят опрошенные «Известиями» эксперты. Это происходит на фоне рекордно низкой безработицы в 3%: министр экономического развития Максим Решетников уже называл ее аномальной . Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что «нехватка свободных рук» — один из основных тормозов российской экономики.

— Приток молодых рабочих кадров низкий. Соответственно, одни сотрудники уходят на пенсию, вторые приходят в недостаточном количестве, и образуется дефицит , — пояснил владелец транспортной компании ООО «Капитал» Рамиль Хакимзянов.

Также на тенденцию влияет дефицит кадров из-за замещения мобилизованных работников, полагает управляющий партнер Key Consulting Group, член московского регионального отделения «Деловая Россия» Анастасия Зыкова. Кроме того, все больше сотрудников требуется на предприятия военно-промышленного комплекса.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Подстегивает рост зарплат увеличение производства, также влияет ситуация с отъездом из страны части мигрантов , пояснил член президиума «Опоры России» Сергей Миронов. На многих предприятиях нехватка сотрудников доходит до 30%, сказал он.

Расходы на фонд оплаты труда растут каждый год в среднем на 10%, но повышение зарплаты в каждом индивидуальном случае зависит от позиции сотрудника, отметил Рамиль Хакимзянов. Если, например, появляется дефицит машинистов, то у них зарплата может увеличиться и на 30%, отметил он.

В ноябре президент Владимир Путин говорил, что зарплаты россиян растут темпами выше инфляции: за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении . Как заявляли тогда в Минэке, опережающие темпы роста оплаты труда — в обрабатывающей промышленности (+12% к восьми месяцам 2022 года). В основном за счет производства электрооборудования (+19%), компьютерной и электронной техники (+17%), производства одежды (+21%).

Будет ли дальнейшее увеличение зарплат — зависит от многих факторов, таких как экономическая ситуация, инфляция, спрос на рабочую силу, отметил вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Чем опасен для экономики взрывной рост зарплат

Бизнес может найти деньги на повышение оплаты работников, только поднимая стоимость своей продукции, чтобы не потерять прибыль , отметил управляющий партнер брендингового агентства depot Алексей Андреев. Тенденция с ростом цен будет продолжаться, по принципу домино это коснется всех индустрий и отраслей, полагает эксперт.

— Рост затрат на ФОТ неминуемо ведет к увеличению цен на товары или услуги, ведь бизнес не может и не должен работать в минус. Однако платежеспособность россиян не растет так быстро. Любому потребителю хочется, чтобы соотношение цена/качество было справедливым , но для бизнеса в условиях повышения затрат всё сложнее будет находить этот баланс, — сказала Анастасия Зыкова из «Деловой России».

Неконтролируемо повышать зарплаты нельзя, согласился Рамиль Хакимзянов.

Инфляция — это изменение цен на товары и услуги, реализуемые на потребительском рынке как крупными и средними, так и малыми компаниями, вследствие чего выделение конкретного вклада в динамику инфляции отдельной группы невозможно, заявили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Также там отметили, что, по данным Росстата, в 2021 году вклад МСП в ВВП России составил 20,3%, данные за 2022 год поступят позднее.

К концу ноября годовая инфляция в России ускорилась до 7,5% . По сентябрьскому прогнозу Минэка, в следующем рост цен будет на уровне 4,5%. Цель ЦБ по инфляции — 4%.

Впрочем, повышение зарплат не напрямую отражается на инфляции , отметила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Люди по-разному могут расходовать деньги — часть будут больше покупать элитных товаров, кто-то отправит дополнительные доходы на сбережения, пояснила она.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Что касается достижения таргета в 4%, то конкретные параметры роста цен будут зависеть и от других факторов — стоимости энергоносителей, кредитно-денежной политики, дефицита бюджета, валютного курса, сказала эксперт.

«Известия» направили запросы в Минтруд.