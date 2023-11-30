Выступили с окладом: треть компаний подняли цены из-за роста зарплат сотрудников
Российские компании на фоне дефицита кадров вынуждены увеличивать расходы на оплату труда. Именно по этой причине треть предприятий малого и среднего бизнеса подняли цены на свои конечные товары и услуги в 2023 году, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России». Таким образом, инфляция — это оборотная сторона опережающего роста зарплат в 2023 году, которые увеличиваются довольно быстро. Бизнесу и дальше придется конкурировать за людей. Как это будет давить на цены и позволит ли вернуться к таргету ЦБ в 4% в следующем году — в материале «Известий».
Из-за чего компании повышают цены
Около 55% малых и средних предпринимателей сообщили в октябре, что цены на их товары и услуги увеличились за последние три месяца, следует из совместного исследования ПСБ и «Опоры России» (есть у «Известий»). Наибольший рост зафиксирован малым и средним бизнесом в сфере торговли (67%).
Треть компаний (27%) из тех, что подняли цены на конечную продукцию, в качестве причины назвали рост расходов на фонд оплаты труда (ФОТ), отмечается в исследовании. Это говорит о сложной ситуации в сфере найма. Наиболее актуальна эта проблема для бизнеса в сферах услуг и производства, сказано в опросе. Исследование относительно причин роста цен проводилось впервые.
Тенденцию подтверждают и данные Superjob: судя по ним, большинство российских компаний в течение 2023 года поднимали зарплаты сотрудникам, а каждая вторая планирует это сделать в ближайшее время.
Среди других поводов для повышения стоимости конечной продукции компании называли рост закупочных цен, а также увеличение затрат на топливо и логистику, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России». Для оптимизации затрат малый и средний бизнес готовы развивать онлайн-каналы продаж (33%) и снижать расходы на материалы (29%). При этом сокращать штат или фонд оплаты труда могут только 14%, говорится в исследовании. В целом около трети предпринимателей планируют и дальше повышать стоимость своих товаров и услуг, следует из опроса.
Как в РФ растут зарплаты сотрудникам
В России растет конкуренция за сотрудников, поэтому им приходится поднимать зарплату, говорят опрошенные «Известиями» эксперты. Это происходит на фоне рекордно низкой безработицы в 3%: министр экономического развития Максим Решетников уже называл ее аномальной. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что «нехватка свободных рук» — один из основных тормозов российской экономики.
— Приток молодых рабочих кадров низкий. Соответственно, одни сотрудники уходят на пенсию, вторые приходят в недостаточном количестве, и образуется дефицит, — пояснил владелец транспортной компании ООО «Капитал» Рамиль Хакимзянов.
Также на тенденцию влияет дефицит кадров из-за замещения мобилизованных работников, полагает управляющий партнер Key Consulting Group, член московского регионального отделения «Деловая Россия» Анастасия Зыкова. Кроме того, все больше сотрудников требуется на предприятия военно-промышленного комплекса.
Подстегивает рост зарплат увеличение производства, также влияет ситуация с отъездом из страны части мигрантов, пояснил член президиума «Опоры России» Сергей Миронов. На многих предприятиях нехватка сотрудников доходит до 30%, сказал он.
Расходы на фонд оплаты труда растут каждый год в среднем на 10%, но повышение зарплаты в каждом индивидуальном случае зависит от позиции сотрудника, отметил Рамиль Хакимзянов. Если, например, появляется дефицит машинистов, то у них зарплата может увеличиться и на 30%, отметил он.
В ноябре президент Владимир Путин говорил, что зарплаты россиян растут темпами выше инфляции: за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении. Как заявляли тогда в Минэке, опережающие темпы роста оплаты труда — в обрабатывающей промышленности (+12% к восьми месяцам 2022 года). В основном за счет производства электрооборудования (+19%), компьютерной и электронной техники (+17%), производства одежды (+21%).
Будет ли дальнейшее увеличение зарплат — зависит от многих факторов, таких как экономическая ситуация, инфляция, спрос на рабочую силу, отметил вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.
Чем опасен для экономики взрывной рост зарплат
Бизнес может найти деньги на повышение оплаты работников, только поднимая стоимость своей продукции, чтобы не потерять прибыль, отметил управляющий партнер брендингового агентства depot Алексей Андреев. Тенденция с ростом цен будет продолжаться, по принципу домино это коснется всех индустрий и отраслей, полагает эксперт.
— Рост затрат на ФОТ неминуемо ведет к увеличению цен на товары или услуги, ведь бизнес не может и не должен работать в минус. Однако платежеспособность россиян не растет так быстро. Любому потребителю хочется, чтобы соотношение цена/качество было справедливым, но для бизнеса в условиях повышения затрат всё сложнее будет находить этот баланс, — сказала Анастасия Зыкова из «Деловой России».
Неконтролируемо повышать зарплаты нельзя, согласился Рамиль Хакимзянов.
Инфляция — это изменение цен на товары и услуги, реализуемые на потребительском рынке как крупными и средними, так и малыми компаниями, вследствие чего выделение конкретного вклада в динамику инфляции отдельной группы невозможно, заявили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Также там отметили, что, по данным Росстата, в 2021 году вклад МСП в ВВП России составил 20,3%, данные за 2022 год поступят позднее.
К концу ноября годовая инфляция в России ускорилась до 7,5%. По сентябрьскому прогнозу Минэка, в следующем рост цен будет на уровне 4,5%. Цель ЦБ по инфляции — 4%.
Впрочем, повышение зарплат не напрямую отражается на инфляции, отметила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Люди по-разному могут расходовать деньги — часть будут больше покупать элитных товаров, кто-то отправит дополнительные доходы на сбережения, пояснила она.
Что касается достижения таргета в 4%, то конкретные параметры роста цен будут зависеть и от других факторов — стоимости энергоносителей, кредитно-денежной политики, дефицита бюджета, валютного курса, сказала эксперт.
«Известия» направили запросы в Минтруд.