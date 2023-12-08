ЦИК утвердила трехдневное голосование на выборах президента РФ

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, сообщила 8 декабря председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах президента в течение трех дней – 15, 16, 17 марта 2024 года», — сказала она.

Самовыдвиженцы на выборах президента РФ должны подать документы в ЦИК для участия в кампании до 27 декабря. Кандидаты от партий смогут подать документы до 1 января.

Ранее в этот день Памфилова уточнила, что многодневное голосование становится традиционным для России, процесс динамичный. Она напомнила, что по итогам общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в 2020 году стало понятно, что трехдневное голосование встречает у многих избирателей поддержку. Подобный формат применялся и в 2021 году на выборах депутатов в Госдуму РФ.

Ранее, 7 декабря, председатель ЦИК уточнила, что дистанционное электронное голосование на выборах президента в 2024 году будет проводиться в тех же регионах, где оно уже проходило ранее. Формат будет применяться не более чем в 30 регионах РФ.

В тот же день Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства.

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