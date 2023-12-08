Памфилова назвала многодневное голосование уже традиционным для России

Многодневное голосование становится традиционным для России, избирателям оно пришлось по душе. Об этом 8 декабря на заседании Центризбиркома РФ заявила глава комиссии Элла Памфилова.

«Голосование в течение трех дней становится для нашей избирательной системы традиционным. Процесс еще идет такой динамичный. Впервые, как вы помните, оно применялось во время пандемии. И его первичной задачей, вообще главным приоритетом, было обеспечение именно безопасности наших избирателей», — сказала она.

Памфилова подчеркнула, что по итогам общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в 2020 году стало понятно, что трехдневное голосование встречает у многих избирателей поддержку. Подобный формат применялся также в 2021 году на выборах депутатов в Госдуму РФ, добавила Памфилова.

Накануне Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента в 2024 году будет проводиться в тех же регионах, где оно уже проходило ранее. Она уточнила, что такой формат будет применяться не более чем в 30 регионах РФ.

Ранее в тот день Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства. 8 декабря пройдет посвященное этой теме заседание ЦИК.