ЦИК 8 декабря проведет посвященное старту президентской кампании заседание

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ 8 декабря проведет первое официальное заседание, посвященное старту президентской кампании. Об этом 6 декабря сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«8 [декабря] проводим наше официальное заседание, первое официальное заседание в новом зале, отремонтированном, посвященное старту президентской кампании, со всеми вытекающими последствиями», — заявила она в ходе заседания комиссии.

Ранее в этот день глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что 7 декабря верхняя палата российского парламента в ходе пленарного заседания рассмотрит проект постановления о назначении президентских выборов на 17 марта 2024 года.

21 ноября глава ЦИК РФ заявила, что в России и за ее границами началась кампания против предстоящих президентских выборов в стране. Памфилова напомнила, что в 2020 году во время голосования по поправкам в Конституцию систему также пытались взорвать изнутри, но она выдержала.

15 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что любые попытки вмешательства в российские выборы будут пресекаться. Речь, в частности, идет о попытках внешнего и внутреннего воздействия, а также о давлении на избирательный процесс, подчеркнул он. Глава государства назвал открытые и честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности.