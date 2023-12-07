В ЦИК прокомментировали проведение ДЭГ на выборах президента
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента в 2024 году будет проводиться в тех же регионах, где оно уже проходило ранее. Об этом сообщила 7 декабря председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
«Дистанционное голосование будет, но только в тех регионах, в которых оно уже проходило. Мы не собираемся во время президентской кампании рисковать и только оценим, как проходило голосование в регионах прежде, и на основании этого, на основании их заявок, будем принимать это решение», — сказала глава ЦИК в беседе с журналистами.
Она уточнила, что такой формат будет применяться не более, чем в 30 регионах РФ.
Также Памфилова отметила, что Россия сталкивается с проблемами при организации голосования за рубежом из-за политики стран Запада.
«Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций», — указала она.
Ранее в среду Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства. 8 декабря пройдет посвященное этой теме заседание ЦИК.