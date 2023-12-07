Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рост рынка рублевых сбережений в 2023 году
Общество
ФАС заблокировала более 1,7 млн карточек товаров на маркетплейсах
Происшествия
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в брянской школе
Политика
Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года
Мир
На фоне приема Путина в ОАЭ СМИ напомнили, как Штайнмайера в Катаре забыли встретить
Мир
Си Цзиньпин назвал КНР и ЕС ответственными за поддержание стабильности в мире
Общество
Очевидец рассказал о летевшем над Бурятией с загоревшимся двигателем самолете
Политика
В ЦИК прокомментировали проведение ДЭГ на выборах президента
Мир
Захарова прокомментировала решение США и Украины совместно производить оружие
Общество
Уголовное дело об убийстве возбуждено после стрельбы в брянской школе
Мир
Западные СМИ назвали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию крахом политики Запада
Происшествия
Под Калининградом задержали подозреваемого в организации диверсий в 15 регионах
Общество
Очевидцы рассказали о стрельбе в школе в Брянске
Мир
Reuters сообщило о просьбе Украины предоставить ей новое вооружение из США
Общество
Появились кадры эвакуации учеников из школы в Брянске, где произошла стрельба
Сюжет:

В ЦИК прокомментировали проведение ДЭГ на выборах президента

Памфилова: ДЭГ на выборах президента в 2024 году будет доступно в тех регионах, где оно уже опробовано
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента в 2024 году будет проводиться в тех же регионах, где оно уже проходило ранее. Об этом сообщила 7 декабря председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Дистанционное голосование будет, но только в тех регионах, в которых оно уже проходило. Мы не собираемся во время президентской кампании рисковать и только оценим, как проходило голосование в регионах прежде, и на основании этого, на основании их заявок, будем принимать это решение», — сказала глава ЦИК в беседе с журналистами.

Она уточнила, что такой формат будет применяться не более, чем в 30 регионах РФ.

Также Памфилова отметила, что Россия сталкивается с проблемами при организации голосования за рубежом из-за политики стран Запада.

«Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций», — указала она.

Ранее в среду Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства. 8 декабря пройдет посвященное этой теме заседание ЦИК.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023