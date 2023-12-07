В ЦИК прокомментировали проведение ДЭГ на выборах президента

Памфилова: ДЭГ на выборах президента в 2024 году будет доступно в тех регионах, где оно уже опробовано

7 декабря 2023, 11:18 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев