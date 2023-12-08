Путин сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента РФ

Владимир Путин сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ. Об этом российский лидер заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Кремле.

С просьбой о выдвижении к главе государства обратился спикер парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) и участник спецоперации Артем Жога. Путин на это ответил согласием.

Жога сообщил журналистам, что российский лидер будет выдвигаться на новый срок, так как «именно сегодня нужно быть с народом». Он рассказал, что задать вопрос президенту о выборах его подтолкнуло в том числе и то, что Совет Федерации уже назначил дату их проведения.

7 декабря Совфед принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства.

8 декабря ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ, отмечала глава комиссии Элла Памфилова.

Согласно опросам, проголосовать на выборах намерены не менее 78% россиян. Как отмечала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, результаты предстоящих выборов определят то, как страна будет реагировать на ключевые вызовы.

15 ноября Путин подчеркнул, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться. Речь, в частности, идет о внешнем и внутреннем воздействиях, а также о давлении на избирательный процесс.