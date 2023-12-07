Матвиенко указала на историческое значение предстоящих выборов президента РФ

Результаты предстоящих выборов президента России определят то, как страна будет реагировать на ключевые вызовы. На это 7 декабря указала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

«От этих выборов зависит, в первую очередь, успешность российского ответа на главные вызовы времени. Но не только. За нами, очевидно, будет следить весь мир, потому что Российская Федерация сегодня — один из главных архитекторов справедливого глобального будущего», — сказала она.

По мнению Матвиенко, выборы 2024 года с уверенностью можно назвать историческими, поскольку они зададут вектор развития страны.

«Наш народ уверенно сделает единственно правильный выбор, отдав голос за Россию, за победу, за будущее сильной и суверенной страны», — резюмировала глава Совфеда.

Ранее в среду Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства. 8 декабря пройдет посвященное этой теме заседание Центризбиркома.

Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее — то есть не более, чем в 30 субъектах РФ.