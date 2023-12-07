Опрос показал намерение 78% россиян участвовать в выборах президента РФ

В предстоящих выборах президента РФ планируют принять участие 78% россиян, и интерес в обществе к ним растет. Такие данные проведенного по этой теме опроса 7 декабря были озвучены во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

В преддверии избирательной кампании эксперты, на основании опроса 6100 респондентов, сделали вывод, что в России значительно вырос процент тех, кто готов поддержать действующего главу государства.

«Мы хотим поделиться некоторыми фактами масштабного исследования. Большинство — 70% россиян — сообщают в конце октября–начале ноября, что [президенту РФ] Владимиру Путину нужно баллотироваться на новый срок», — сообщила управляющий директор проектов фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова.

Она также обратила внимание на то, что, согласно динамике, четыре года назад этот показатель составлял 33%, а теперь вырос до 70%. За последний год с ноября прирост положительной динамики составил 8%.

Ранее, 6 декабря, Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства. 8 декабря пройдет посвященное этой теме заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в разговоре с «Известиями» 7 декабря отметил, что выборы президента являются главными выборами страны и к ним действительно приковано очень большое внимание.

15 ноября Путин подчеркнул, что любые попытки вмешательства в российские выборы будут пресекаться. Речь, в частности, идет о попытках внешнего и внутреннего воздействия, а также о давлении на избирательный процесс, уточнил он. Глава государства назвал открытые и честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 ноября выразил надежду, что действующий глава государства будет баллотироваться на предстоящих выборах президента страны. Сам Путин в сентябре, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах, призвал дождаться решения парламента об их назначении.