Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине нашли способ частичного обхода блокады на границе
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Мир
Наследный принц Омана призвал прекратить засилье Запада в мировом порядке
Общество
Генпрокурор РФ назвал действия Киева в Донбассе геноцидом
Экономика
Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик
Экономика
В ФАС применили меры реагирования к участникам рынка нефтепродуктов в Твери и Туве
Общество
Мурашко положительно оценил первую помощь пострадавшим от стрельбы в Брянске
Политика
Путин встретился с наследным принцем Омана на полях форума «Россия зовет!»
Общество
Спецборт МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе
Мир
Афины и Анкара подписали декларацию о дружбе и намерении сотрудничать
Экономика
Силуанов заявил о заинтересованности РФ в работе иностранных компаний в стране
Спорт
Главный тренер «Ростова» Карпин дисквалифицирован на два матча
Мир
Кабмин ФРГ не согласовал бюджет на 2024 год
Мир
Rmf сообщило об отставке шефа полиции Польши из-за скандала со взрывом в кабинете
Мир
В Германии рассказали о медленной интеграции украинских беженцев в стране
Сюжет:

Опрос показал намерение 78% россиян участвовать в выборах президента РФ

Опрос ЭИСИ: в выборах президента РФ готовы принять участие 78% россиян
0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В предстоящих выборах президента РФ планируют принять участие 78% россиян, и интерес в обществе к ним растет. Такие данные проведенного по этой теме опроса 7 декабря были озвучены во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

В преддверии избирательной кампании эксперты, на основании опроса 6100 респондентов, сделали вывод, что в России значительно вырос процент тех, кто готов поддержать действующего главу государства.

«Мы хотим поделиться некоторыми фактами масштабного исследования. Большинство — 70% россиян — сообщают в конце октября–начале ноября, что [президенту РФ] Владимиру Путину нужно баллотироваться на новый срок», — сообщила управляющий директор проектов фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова.

Она также обратила внимание на то, что, согласно динамике, четыре года назад этот показатель составлял 33%, а теперь вырос до 70%. За последний год с ноября прирост положительной динамики составил 8%.

Выборы-2024: на какой срок избирается президент Российской Федерации
В прошлый раз главу государства определяли голосованием в 2018 году

Ранее, 6 декабря, Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства. 8 декабря пройдет посвященное этой теме заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в разговоре с «Известиями» 7 декабря отметил, что выборы президента являются главными выборами страны и к ним действительно приковано очень большое внимание.

15 ноября Путин подчеркнул, что любые попытки вмешательства в российские выборы будут пресекаться. Речь, в частности, идет о попытках внешнего и внутреннего воздействия, а также о давлении на избирательный процесс, уточнил он. Глава государства назвал открытые и честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 ноября выразил надежду, что действующий глава государства будет баллотироваться на предстоящих выборах президента страны. Сам Путин в сентябре, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах, призвал дождаться решения парламента об их назначении.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023