Реклама
Прямой эфир
Экономика
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
Политика
Песков выразил уверенность в силе и богатстве России через 10 лет
Авто
В АвтоВАЗе допустили сокращение плана производства в пределах 10%
Туризм
Минэкономразвития сообщило о контроле ФАС цен на билеты в преддверии зимы
Мир
Байден подписал проект закона о финансировании правительства США без помощи Украине
Общество
Обвиняемую в теракте Трепову доставили в суд на второе слушание
Общество
В Астрахани пройдет комиссия по вопросу о признании аварийным обрушившегося дома
Общество
СК возбудил уголовное дело после смертельного обрушения шахты в Забайкалье
Мир
В МИД РФ сообщили о попытках США превратить АТЭС в арену для боев без правил
Мир
WSJ призвала Запад прекратить верить в иллюзии о поражении России
Мир
Зеленский заявил о дефиците 155-мм снарядов ВСУ из-за конфликта Палестины и Израиля
Экономика
Почти 40% российских компаний увеличили свои продажи за год
Армия
Армия России уничтожила пять минометов ВСУ на южнодонецком направлении

Песков выразил надежду на участие Путина в предстоящих выборах президента РФ

0
Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что действующий глава государства Владимир Путин будет баллотироваться на предстоящих выборах президента страны. Об этом 17 ноября он заявил в интервью информационному каналу «МГИМО 360».

Он отметил, что трудно сказать, сможет ли новый президент России сохранить всё то, чего достиг Путин.

«Пока еще Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает», — поделился пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Путин победит на выборах.

«Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет», — указал Песков.

Вопросы доверия: какие проблемы граждане просят решить Владимира Путина
Работа по многим обращениям россиян началась до старта прямой линии

До этого, 6 ноября, Песков заявил, что Путин пока не изъявлял намерения баллотироваться на новый срок.

Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Избирательная кампания еще не стартовала. Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах главы государства, призвал дождаться решения парламента об их назначении.

Песков также уточнял, что глава государства объявит о своих дальнейших намерениях после окончательного утверждения даты и начала процедуры выдвижения кандидатов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023