Песков выразил надежду на участие Путина в предстоящих выборах президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что действующий глава государства Владимир Путин будет баллотироваться на предстоящих выборах президента страны. Об этом 17 ноября он заявил в интервью информационному каналу «МГИМО 360».

Он отметил, что трудно сказать, сможет ли новый президент России сохранить всё то, чего достиг Путин.

«Пока еще Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает», — поделился пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Путин победит на выборах.

«Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет», — указал Песков.

До этого, 6 ноября, Песков заявил, что Путин пока не изъявлял намерения баллотироваться на новый срок.

Выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Избирательная кампания еще не стартовала. Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах главы государства, призвал дождаться решения парламента об их назначении.

Песков также уточнял, что глава государства объявит о своих дальнейших намерениях после окончательного утверждения даты и начала процедуры выдвижения кандидатов.