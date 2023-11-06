Песков заявил об отсутствии заявлений от Путина о выдвижении на новый срок

Действующий президент России Владимир Путин пока не изъявлял намерения баллотироваться на новый срок. Об этом заявил 6 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась», — сказал представитель Кремля.

Выборы должны состояться 17 марта 2024 года. В сентябре сам российский лидер, отвечая на вопрос о его участии в предстоящих выборах в ходе Восточного экономического форума, призвал дождаться решения парламента об их назначении. А Песков также уточнял, что глава государства объявит о своих дальнейших намерениях после окончательного утверждения даты и начала процедуры выдвижения кандидатов.

21 февраля глава государства в ходе послания Федеральному собранию заверил, что выборы 2024 года пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических конституционных процедур. Тогда глава государства также указал на то, что ведущие силы страны едины в главном — в безопасности и благополучии народа, суверенитете и национальных интересах.