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Политолог рассказал о значимости проведения президентских выборов в 2024 году

Политолог Потуремский: проведение выборов президента РФ в 2024 году — значимое событие
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Выполнение базовых политических механизмов, таких как президентские выборы, является подтверждением эффективности работы властей вне зависимости от сложных условий. Об этом «Известиям» 7 декабря заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Могу сказать, что на самом деле внимание к выборам очень высоко, это имеет большое значение и для избирателей, и вообще выборы являются подтверждением некой нормальности того, что политическая система работает, работает эффективно, потому что, собственно, выборы — это один из ключевых механизмов регуляции политической системы», — подчеркнул Потуремский.

Он отметил, что выборы президента являются главными выборами страны и к ним действительно приковано очень большое внимание.

«Могу сказать, что уже сейчас есть высокая осведомленность. Выборы еще не начались, но то, что выборы будут, и то, что это значимое событие, в котором планируют люди принять участие, об этом можно говорить абсолютно», — указал политолог.

Как добавил Потуремский, проведение выборов главы государства в 2024 году говорит об эффективности работы властей в условиях любых чрезвычайных ситуаций.

Точка отсчета: когда пройдут выборы президента России в 2024 году
Народное голосование назначено на 17 марта 2024 года

Ранее в среду Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства. 8 декабря пройдет посвященное этой теме заседание Центральной избирательной комиссия (ЦИК).

15 ноября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что любые попытки вмешательства в российские выборы будут пресекаться. Речь, в частности, идет о попытках внешнего и внутреннего воздействия, а также о давлении на избирательный процесс, уточнил он. Глава государства назвал открытые и честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности.

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