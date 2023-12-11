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Сюжет:

ЦИК подтвердила возможность проведения выборов президента РФ в новых регионах

ЦИК: выбора президента РФ в новых регионах возможны
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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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Проведение выборов президента РФ в 2024 году возможно на территории всех четырех новых регионов государства, подтвердила 11 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ.

Ранее в этот день ЦИК провела консультации по данной теме с представителями Минобороны и ФСБ РФ, руководством Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

«Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», — указано в Telegram-канале комиссии.

Там же было анонсировано внеочередное заседание для рассмотрения данного вопроса в 13:00 мск.

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8 декабря ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы президента РФ будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

В этот же день российский лидер Владимир Путин объявил о намерении участвовать в грядущих выборах после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Таким образом он ответил на просьбу председателя народного совета ДНР, Героя ДНР Артема Жоги от лица всего Донбасса об участии в президентской кампании. Жога отметил, что это решение поднимет боевой дух участников специальной военной операции (СВО).

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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