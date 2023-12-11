Эксперты предположили самовыдвижение Путина на выборах президента в 2024 году
«Единая Россия», несомненно, поддержит Владимира Путина как кандидата на пост президента на съезде 17 декабря, однако наиболее вероятно, что он пойдет на выборы как самовыдвиженец. Об этом заявил «Известиям» гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.
«Андрей Турчак, заявив, что «Единая Россия» и «Народный фронт» организуют сбор подписей в поддержку Путина, косвенно, но вполне определенно подтвердил это», –– сказал он.
Отмечается, что при выдвижении кандидата от парламентской партии сбор подписей не требуется. А вот кандидат-самовыдвиженец обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7500 подписей.
С учетом объявления о сборе подписей не видит варианта, при котором Владимир Путин пойдет на выборы от «Единой России», и политический консультант Дмитрий Фетисов.
«Президенту сейчас важно еще раз подчеркнуть консолидацию общества и всех политических сил на фоне СВО», –– пояснил эксперт.
«Единая Россия» окажет поддержку действующему президенту, но на выборы он пойдет как самовыдвиженец, согласен и директор Центра политического анализа Павел Данилин.
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