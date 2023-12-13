В фокусе внимания президента: что изменилось после прямой линии с Путиным

14 декабря 2023 года Владимир Путин подведет итоги года в рамках совмещенных большой пресс-конференции и прямой линии. Планируется обсудить как глобальные, так и локальные вопросы, всего операторы приняли более 1,5 млн обращений. В прошлый раз прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года, тогда за три часа и 48 минут глава государства ответил на 68 вопросов. Накануне очередной встречи «Известия» выяснили, что из порученного Путиным было выполнено за прошедшие полтора года.

Как задать вопрос президенту

Прямая линия с российским лидером является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам, которые впоследствии докладывают о реализации распоряжений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Прием вопросов россиян для прямой линии и большой пресс-конференции с президентом начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-40-40 или отправив SMS на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

К вечеру 13 декабря операторы приняли более 1,5 млн обращений. В call-центрах сейчас самое горячее время, прием обращений ведется круглосуточно, операторы принимают вопросы без перерывов.

Ни одно из обращений без внимания не останется, но если оно не попадет на прямую линию, то его будет курировать «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

А еще звонят и благодарят те, кому в прошлый раз уже помогли.

О чем просили Владимира Путина на прямой линии

В ходе прямой линии в 2021 году Владимир Путин ответил на 68 вопросов и обращений россиян. Работа по большинству из них началась сразу же по окончании прямой линии. Некоторые вопросы удалось решить быстро, по другим работа еще ведется. «Известия» выяснили, как решались вопросы некоторых из обратившихся к президенту россиян.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

1. В 2021 году Светлана Калтыгина из Краснотурьинска в Свердловской области обратилась к президенту с просьбой обеспечить выполнение закона о бесплатном проведении газопровода до границ участка. До этого с аналогичной просьбой она не раз обращалась в региональные инстанции, но результата не было. После обращения к президенту газовое отопление в поселке начали проводить и к 2023 году Краснотурьинск был полностью газифицирован. Светлана сообщила, что в ближайшее время согласованы аналогичные работы и в нескольких соседних поселениях.

2. Директор управляющей компании в сфере ЖКХ из Пскова Андрей Тарасов также рассказал президенту о проблеме с водоснабжением нескольких новостроек, возникшей при реализации федерального проекта «Чистая вода». Району необходима была своя станция по очистке и смягчению жидкости, иначе выпадавший при нагревании осадок забивал трубы и теплосети выходили из строя. После поручения президента необходимая станция была построена, ожидается, что на днях она будет запущена в работу.

Решение оказалось не таким простым, подчеркнул Андрей Тарасов. «Строительство станции умягчения потребовало огромных денег, порядка 700–800 млн рублей. Естественно, без поддержки президента такие деньги найти было бы сложно», — подчеркнул предприниматель.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

3. Калинина Елена Владимировна из Новокузнецка пожаловалась на аварийное состояние коррекционного детского садика, в который ходила ее внучка. Женщина подчеркнула, что в ответ на обещание рассказать об этой проблеме на прямой линии ей угрожали лишить ее опеки над ребенком. После обращения к президенту с Еленой Калининой связался глава Кузбасса Сергей Цивилев. К 2023 году проблема решилась, садик был обновлен по новой губернаторской программе «Мой новый детский сад», в нем появилась современная мебель и всё необходимое. Кроме того, губернаторские программы «Мой новый детский сад» и «Моя новая школа» теперь действуют на всей территории Кузбасса.

4. С аналогичной проблемой столкнулась и жительница поселка Воздвиженка на Дальнем Востоке Наталья Борисовна Толмачева. Она пожаловалась президенту на аварийную школу и попросила построить для детей новое здание.

На сегодня проект новой школы проходит согласование, постройка должна начаться в скором времени. Для Приморья это будет первая современная сельская школа, со спортивными площадками, современным дизайном и удобными помещениями внутри.

5. Дождалась помощи и незрячая школьница из столицы Адыгеи города Майкопа Малика Алиева. Она получила дисплей Брайля — важный для незрячих людей, но дорогостоящий инструмент, помогающий им поддерживать прежний уровень жизни.

Кроме того, по поручению президента дисплей Брайля внесли в список бесплатных средств реабилитации и теперь выдают каждому незрячему ребенку.

Сейчас девочке удалось восстановиться после болезни. Она любит заниматься спортом — часто выступает на спартакиаде по легкой атлетике среди детей с нарушением зрения. А еще Малика учится в музыкальной школе по классу эстрадного вокала, играет на фортепиано и даже плетет четки.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на презентации метротрамвая Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

6. Наконец, жители Челябинска пожаловались президенту на ситуацию с общественным транспортом. Метро здесь является долгостроем времен СССР, и на смену ему в 2021 году было решено оборудовать подземный метротрамвай. В 2023 году проект строительства «метротрама» перешел в активную фазу, линия «Север – Юг» должна быть завершена к 2026 году.

7. Кроме того, по итогам прямой линии премьер Михаил Мишустин по поручению Путина закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. Так, уже полтора года Центральный федеральный округ курирует Дмитрий Григоренко, за Сибирский федеральный округ отвечает Виктория Абрамченко, Северо-Западный федеральный округ — Татьяна Голикова, а Уральский федеральный округ — Юрий Борисов.

За Южный федеральный округ отвечает Марат Хуснуллин, за Приволжский — Дмитрий Чернышенко, а за Северо-Кавказский федеральный округ — Александр Новак. Куратором Дальнего Востока — первого региона, получившего представителя в таком статусе, — останется Юрий Трутнев.