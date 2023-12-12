Для прямой линии с Путиным поступило более 1,5 млн обращений

Дороги, пенсии, услуги ЖКХ и специальная военная операция будут затронуты 14 декабря во время большой пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, операторы уже приняли более 1,5 млн обращений. Об этом 12 декабря рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

В call-центрах сейчас самое горячее время, прием обращений ведется круглосуточно, операторы принимают вопросы без перерывов.

«Звонки постоянно приходят, мы отвечаем», — уточнил координатор молодежного крыла Общероссийского народного фронта Рязанской области Глеб Шабонин.

Как отметил Польшаков, операторы работают по два часа, после чего идет пересменка.

«Как раз сейчас ее можно увидеть. Всё очень четко, дисциплинированно. И даже если в этот момент принимали вопрос, его продолжает записывать другой оператор», — рассказал корреспондент.

Жители Волгоградской области записали видеообращение и наглядно захотели показать, в каком состоянии их сельская инфраструктура, а более 300 пчеловодов обратились за помощью к Путину, чтобы решить проблему массовой гибели пчел. Насекомые гибнут из-за обработки опасными для них химикатами полей и лесов.

«То оповещение, которое, по законодательству, должно быть за три дня до опрыскивания, оно не работает. Зачастую бывает объявление в мелкой газете. После этого гибнут пчелы, обращаются и из Тверской области, и из Бурятии, где есть массовое пчеловодство», — пояснил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Северная Осетия — Алания Клим Галиев.

Иногда принимающим звонки приходится допытываться до сути вопроса, помогать его сформулировать, а общение с обратившимся идет около часа.

«Был вопрос от молодого человека из отдаленной части России, который сейчас изобретает для ребят на фронте свои защитные механизмы, и, честно говоря, такие примеры, они вдохновляют, и ты видишь, как люди с разных уголков страны работают на общее благо, проникаешься», — добавил Шабонин.

Наряду с операторами Общероссийского народного фронта (ОНФ) в call-центрах работают и специалисты с линий поддержки операторов «большой тройки». Работа, говорят, отличается: на другого консультанта звонок не переведешь. Оператор call-центра Сергей Ширманкин подчеркнул, что гордится принимать обращения к президенту.

Ни одно из обращений без внимания не останется, но если оно не попадет на прямую линию, то его будет курировать ОНФ. А еще звонят и благодарят те, кому в прошлом году уже помогли.

«В первую очередь поблагодарил Владимира Владимировича. Он обращался на прямую линию раньше, ему оперативно помогли, и также благодарил за то, что Владимир Владимирович сделал, и очень радовался, что президент объявил о своем выдвижении», — поделился впечатлением об одном из обратившихся координатор молодежного крыла ОНФ Пензенской области.

Задать вопрос президенту можно по телефону, СМС, видеозвонку, на сайте и в соцсетях.

Ранее во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в итогах года с президентом России примут участие журналисты иностранных СМИ. По его словам, Путин 14 декабря будет одновременно отвечать на вопросы журналистов и обращения граждан.

Модераторами мероприятия станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Итоги года совместят в себе прямую линию и большую пресс-конференцию. Они являются самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны.

Прием вопросов россиян для прямой линии и большой пресс-конференции с президентом начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 800 200-40-40 или отправив SMS на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году стало доступно приложение для смартфонов.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.