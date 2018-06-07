Путин рассказал о последней понравившейся шутке

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии», которая проходит в четверг, 7 июня, рассказал о последней понравившейся ему шутке.

«Вот совсем недавно одно из очень известных и популярных изданий в Германии написало, что президент (США Дональд) Трамп толкает Европу в руки Путина. Вот если совместить это с более ранней шуткой, что Россия повлияла на выборы в США, то тогда все это вместе звучит достаточно смешно», — заявил глава государства.

По мнению российского лидера, утверждения о том, что якобы Москва помогла Трампу выиграть выборы в 2016 году «в обмен на Европу», невозможно назвать иначе как шуткой.

Ранее в ходе «прямой линии» Путин заявил, что бесконечные обвинения Запада в адрес России являются ошибочной политикой.

Расследование о мнимом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года продолжается уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу.