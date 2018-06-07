Путин считает бесконечные обвинения в адрес России ошибочной политикой Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения Запада в адрес России являются способом сдерживания страны. Это ошибочная политика, сказал глава государства во время «прямой линии» 7 июня.

«Для России очевидно, что мы должны защищать свои интересы, делать это последовательно — не по-хамски, не грубо», — отметил глава государства.

По его словам, Россия всегда ищет и стремится к компромиссам.

«Закончится давление тогда, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы неэффективны, контрпродуктивны, вредны для всех и что придется считаться с интересами Российской Федерации», — отметил он.

Россию обвиняют во вмешательстве в выборы в США, отравлении британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и многом другом. Москва неоднократно опровергала данные обвинения, а также указывала на отсутствие доказательств.