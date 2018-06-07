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Путину на «прямой линии» показали мем с его участием

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президенту России Владимиру Путину во время обсуждения темы повышения цен на бензин в ходе «прямой линии» показали интернет-мем с его участием. На фотографии глава государства заправляет автомобиль и удивляется высокой стоимости топлива. 

После этого в эфир вывели вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Он заявил, что внесет в Госдуму законопроект о повышении экспортных пошлин на моторное топливо, если нефтяники не будут сдерживать цены.

Глава государства обещал поддержать этот законопроект.

Стоимость топлива на АЗС в России начала стремительно расти в последние недели. К концу мая цена литра бензина в Москве превысила 40 рублей. 

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