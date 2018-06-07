Путину на «прямой линии» показали мем с его участием

Президенту России Владимиру Путину во время обсуждения темы повышения цен на бензин в ходе «прямой линии» показали интернет-мем с его участием. На фотографии глава государства заправляет автомобиль и удивляется высокой стоимости топлива.

После этого в эфир вывели вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Он заявил, что внесет в Госдуму законопроект о повышении экспортных пошлин на моторное топливо, если нефтяники не будут сдерживать цены.

Глава государства обещал поддержать этот законопроект.

Владимир Путин о ценах на бензин: «Принято решение отменить планировавшееся ранее с первого июля этого года дальнейшее повышение акцизов - его не будет. К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке»https://t.co/odB8ANm3XZ pic.twitter.com/0W8SL0D9Cf — Первый канал Новости (@1tvru_news) June 7, 2018

Стоимость топлива на АЗС в России начала стремительно расти в последние недели. К концу мая цена литра бензина в Москве превысила 40 рублей.