Путину на «прямой линии» показали мем с его участием
Президенту России Владимиру Путину во время обсуждения темы повышения цен на бензин в ходе «прямой линии» показали интернет-мем с его участием. На фотографии глава государства заправляет автомобиль и удивляется высокой стоимости топлива.
После этого в эфир вывели вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Он заявил, что внесет в Госдуму законопроект о повышении экспортных пошлин на моторное топливо, если нефтяники не будут сдерживать цены.
Глава государства обещал поддержать этот законопроект.
Стоимость топлива на АЗС в России начала стремительно расти в последние недели. К концу мая цена литра бензина в Москве превысила 40 рублей.