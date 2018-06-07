Прямой эфир
Сюжет:

Козак заявил о выполнении нефтекомпаниями обязательств по стабилизации цен на АЗС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все нефтяные компании России выполняют обязательства о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

2 июня стало известно, что кабмин договорился с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо.

С начала июня для сдерживания цен правительство решило снизить акцизы на топливо.

По данным Росстата, в мае бензин подорожал на 5%. В Москве цены на топливо превысили 40 рублей за литр. По сравнению с мартом цены выросли на 13%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин возложил на правительство ответственность за рост цен на бензин
В Госдуме назвали возможную причину роста цен на бензин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017