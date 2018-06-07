Козак заявил о выполнении нефтекомпаниями обязательств по стабилизации цен на АЗС

Все нефтяные компании России выполняют обязательства о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

2 июня стало известно, что кабмин договорился с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо.

С начала июня для сдерживания цен правительство решило снизить акцизы на топливо.

По данным Росстата, в мае бензин подорожал на 5%. В Москве цены на топливо превысили 40 рублей за литр. По сравнению с мартом цены выросли на 13%.