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ФАС возбудила антимонопольные дела для контроля цен на бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная антимонопольная служба усилила контроль цен на бензин в России и возбудила ряд антимонопольных дел, заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что особенно антимонопольный контроль усилили на Дальнем Востоке, сообщает «РИА Новости».

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«В настоящее время ФАС выдано 7 предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов, возбуждены дела в ряде регионов и направлены рекомендации производителям о необходимости соблюдения правил поведения на рынке», — рассказали в пресс-службе.

В России за последнее время резко возросли цены на нефтепродукты. В мае рост цен на бензин составил 5,6%, в пять раз превысив аналогичный показатель апреля, согласно статистике Росстата.

В апреле цены на бензин поднялись лишь на 1%, а два предыдущих месяца оставались неизменными.

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