Правительство ищет возможности удержания розничной цены топлива от роста

Рост цен на бензин и дизельное топливо вынудил правительство искать способы стабилизировать рынок. В качестве мер по снижению цен на топливо называют увеличение объемов торгов моторным топливом на бирже и снижение акцизов.

Об этом «Известиям» сообщил начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

«Вместе со снижением акциза увеличение продаж как минимум поможет стабилизировать цены в рознице. Мы следим за реакцией рынка, и, собственно, нынешние тенденции уже говорят о том, что розничные цены не будут расти столь стремительно», — заявил он.

Акцизы могут быть снижены на 2–4 рубля за литр, или их могут сделать подстраиваемыми под мировые цены на нефть.

Эксперты считают, что понижать акцизы необходимо на 8 рублей, либо нужно укреплять национальную валюту до 50 рублей за доллар, поскольку из-за растущей привлекательности экспорта бензина и солярки компании не хотят упускать выгоды.

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