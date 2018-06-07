Нынешняя прямая линия соответствует тенденции последних лет. В центре внимания оказались все-таки вопросы не внешней, а внутренней политики. С моей точки зрения, то, что внешняя политика занимает здесь подчиненное положение – абсолютно правильно. Действующая власть и лично президент никоим образом не пытаются увязать какие-то сохраняющиеся нерешенные проблемы с внешними факторами. Конечно, они существуют и осложняют жизнь России, но это совершенно не та линия, которую проводят некоторые другие государства.

Взять пример руководства Украины, которое все без исключения свои проблемы, в том числе социально-экономические, списывает на этот внешний фактор, а именно – на Россию. Такая тенденция проявляется в политике очень многих стран, сталкивающихся с проблемами внутреннего развития, вплоть до США. В той же Америке, несмотря на существующие внутренние проблемы, на передний план все время пытаются выставить факторы мнимого российского вмешательства в выборы.

Примечательно, что первый вопрос на прямой линии, который коснулся проблем внешней политики, был связан с перспективами прекращения конфронтации с Западом. Причем этот вопрос не звучал безысходно или как-то алармистски. Он был задан человеком, который просто интересовался, когда Западу надоест санкционное давление на Россию. В таком же ключе прозвучал и ответ президента: тогда, когда на Западе поймут, что санкции не приносят результата, прессинг на РФ не работает, а мы спокойно и уверенно развиваемся. Другими словами, как только это станет понятно на Западе, санкционная политика уйдет в прошлое. То есть не когда с российской стороны будет что-то сделано дополнительно, а когда там осознают ошибочность подобной политики, заводящей отношения в тупик.

Ключевые тезисы внешнеполитического раздела этой прямой линии – такие понятия, как интересы и правила. Это касалось и перспектив отношений с Западом. Я напомню слова президента о том, что Западу придется считаться с интересами России, но мы их никому не навязываем, не пытаемся реализовать их любой ценой, а готовы договариваться о правилах. Мы готовы искать компромиссы, идти вперед там, где есть точки соприкосновения. И этот тезис президент России последовательно высказывает во всех своих ответах на внешнеполитические вопросы.

Конечно, россиян волнуют темы Украины и Сирии, ведь эти проблемы на слуху. Неудивительно, что их урегулирование беспокоит население. Многие граждане России, их семьи – несколько десятков тысяч человек – прошли через операцию в Сирии. Украина – это другая история, там Россия не участвует в военной операции. Но с этой страной многих связывают дружеские и родственные узы. Эти темы касаются непосредственно людей, поэтому они и спрашивают президента, чего же ждать. И в том, и в другом случае есть дорожные карты, которые сегодня президент исчерпывающе подтвердил. На Украине – это выполнение Минских соглашений, где все зависит сейчас от Киева. А в Сирии необходима стабилизация ситуации, прекращение давления извне, цель которого сместить действующую там власть, а также – ликвидация террористической угрозы на территории этой страны.

Другими словами, внешнеполитические вопросы — хотя и не основная, но крайне важная составляющая общения президента с гражданами России.

Автор — председатель комитета Совета Федерации по международным делам

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