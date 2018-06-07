СКР начал проверку после жалобы Путину на смерть онкобольной в Ярославле

Следственный комитет начал проверку по жалобе президенту России Владимиру Путину на смерть онкобольной женщины в Ярославле из-за отсутствия необходимых медикаментов.

В ведомстве напомнили, что в ходе «прямой линии» главе государства поступило сообщение от жительницы Ярославля Веры Куприной о том, что ее мать, страдавшая от онкозаболевания, «скончалась от болевого шока из-за отсутствия необходимых лекарств у бригады скорой помощи».

«По данному сообщению следственными органами Следственного комитета РФ по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

В свою очередь, региональная прокуратура также начала проверку, передает ТАСС.

«Прокуратура Ярославской области начала проверку по информации о недостаточном лекарственном обеспечении», — сказала представитель надзорного ведомства.

22 мая стало известно о смерти онкобольной жительницы Апатитов Дарьи Стариковой, пожаловавшейся президенту России Владимиру Путину в ходе прошлогодней «прямой линии» на недоступность медуслуг.