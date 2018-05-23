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Путину доложили о смерти больной раком жительницы Апатитов

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти жительницы Апатитов Дарьи Стариковой, которой в родном городе изначально поставили неправильный диагноз. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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15 июня 2017 года Дарья Старикова пожаловалась Владимиру Путину в ходе «прямой линии» на некачественное медицинское обслуживание в Апатитах.

Девушка рассказала, что ей неправильно поставили диагноз и ошибочно лечили от межпозвоночного остеохондроза. Впоследствии выяснилось, что у нее был рак четвертой стадии, передает ТАСС.

После жалобы Старикову перевели на лечение в одну из московских клиник. Девушка скончалась 21 мая.

У Стариковой осталась семилетняя дочь, опеку над ней оформила ее тетя. Ребенок будет получать пенсию по потере кормильца. Кроме того, ей окажет поддержку Министерство соцразвития Мурманской области.

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