Путину доложили о смерти больной раком жительницы Апатитов

Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти жительницы Апатитов Дарьи Стариковой, которой в родном городе изначально поставили неправильный диагноз. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

15 июня 2017 года Дарья Старикова пожаловалась Владимиру Путину в ходе «прямой линии» на некачественное медицинское обслуживание в Апатитах.

Девушка рассказала, что ей неправильно поставили диагноз и ошибочно лечили от межпозвоночного остеохондроза. Впоследствии выяснилось, что у нее был рак четвертой стадии, передает ТАСС.

После жалобы Старикову перевели на лечение в одну из московских клиник. Девушка скончалась 21 мая.

У Стариковой осталась семилетняя дочь, опеку над ней оформила ее тетя. Ребенок будет получать пенсию по потере кормильца. Кроме того, ей окажет поддержку Министерство соцразвития Мурманской области.