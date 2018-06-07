В нынешнем году в «прямой линии» президента РФ Владимира Путина впервые приняли участие заместители председателя правительства и федеральные министры. Глава государства успел ответить на 79 вопросов — часть из них была переадресована профильным вице-премьерам или главам ведомств. Россияне интересовались отношением первого лица страны к новому составу правительства, ростом цен на бензин, снижением ипотечных ставок и проблемами обманутых дольщиков. Прямой эфир продолжался 4 часа 20 минут.



Оптимальный состав правительства и средства на реализацию «майского указа»



Президенту задали вопрос о его отношении к повторно назначенному на пост главы правительства Дмитрию Медведеву и новым министрам. По словам Владимира Путина, план развития государства подготовлен прежним составом кабинета. Полное его обновление отложило бы реализацию задуманного минимум на два года.



— Мною было принято решение, что правительство должно быть значительно обновлено за счет «свежих» людей, если позволите мне применить такой термин, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя на больших, ответственных участках работы. И необходимо было оставить тех, что готовил решения для прорывного развития нашей страны, чтобы персонифицировать ответственность, — сказал Владимир Путин. — Думаю, что у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день.



Кабинету министров необходимо изыскать в федеральном бюджете 8 трлн рублей на реализацию нового «майского» указа президента и целей, заложенных в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. По мнению Владимира Путина, это возможно сделать за счет роста экономики, более эффективного использования ресурсов, настройки макроэкономических и налоговых механизмов. Правительство обсуждало возможность введения дифференцированной шкалы НДФЛ или налога с продаж, но это было признано нецелесообразным.



Нефтяные компании обещали не увеличивать стоимость топлива



Была затронута на «прямой линии» и актуальная тема значительного роста цен на бензин в последние месяцы. В последнюю неделю мая цена марки Аи-92 превысила 41 рубль за литр, Аи-95 и Аи-98 — 44 и 49 рублей соответственно. Дизельное топливо подорожало почти до 44 рублей за литр. По словам Владимира Путина, правительство уже активно занимается этой проблемой.



— Принято решение отменить планировавшееся ранее, с 1 июля этого года, дальнейшее повышение акцизов, его не будет. К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Я исхожу из того, что и правительство будет за этим строго следить, — сказал Владимир Путин.



В рамках «прямой линии» вице-премьер Дмитрий Козак доложил главе страны, что российские нефтяные компании на экстренном совещании подтвердили готовность сохранять текущие цены.



— По состоянию на вчерашний день в целом все компании выполняют свои обязательства. Мы вчера дополнительно договорились об увеличении поставок на внутренний рынок бензина и дизельного топлива. За эту неделю уже объем биржевой торговли увеличился: дизельное топливо – на 20%, автомобильный бензин – на 19%, — отметил зампред правительства.



Глава Минэнерго Александр Новак сообщил о новых инструментах контроля за рынком топлива.



— Речь идет о возможности введения экспортной пошлины правительством Российской Федерации на поставку нефтепродуктов, — сообщил министр — Подготовлен соответствующий проект закона, который мы в ближайшее время готовы внести в Государственную думу. Просим поддержать.

По его мнению, это будет дополнительным стимулом для того, чтобы не росли цены на внутреннем рынке.



— Это не только стимул. Это скорее угроза в адрес нефтяных компаний. Надеюсь, ничего подобного нам не потребуется. У нас всегда был конструктивный диалог с нефтяниками, с газовиками. Но то, что понимание с их стороны есть, понимание того, что проблему нельзя загонять в угол, её надо решать, – это очень хорошо, — сказал Владимир Путин.



Россия уходит от долевого строительства



Вступающий в силу с июля 2019 года закон фактически запрещает заключать договоры на долевое строительство. При продаже еще не готового жилья деньги будут лежать на специальном счете в банке. Девелопер получит их, только когда отдаст квартиры покупателям. Владимир Путин заявил, что Россия должна перейти на строительство жилья без предварительного привлечения средств граждан.



— Перед нами стоит сложная задача уже в этом году – выйти на 88 млн квадратных метров, и в последующие годы, до 2024 года, мы должны будем выйти на гораздо более амбициозную цифру – 120 млн квадратных метров в год, — напомнил президент.



В январе Минстрой, АИЖК и Центробанк согласовали план перехода от долевого строительства к проектному финансированию в течение трех лет. Это не предполагает полного запрета на покупку квартир гражданами на этапе строительства. Но собирать средства при этом будет не сам застройщик, а уполномоченный банк.



По словам главы Минстроя Владимира Якушева, подготовленные этим ведомством поправки в законодательство преследуют несколько целей.

— Первое – это уход от «котлового метода», одно разрешение на строительство – один расчетный счет. Второе – это банковское сопровождение, — рассказал Владимир Якушев.



Всего в России свыше 1 млн соглашений о долевом строительстве с общим объемом оборотных средств в 3,4 трлн рублей. По словам Владимира Путина, далеко не всегда эти деньги эффективно используются, и большая ответственность здесь лежит на плечах губернаторов.



Льготная ипотека для многодетных семей



Глава Минстроя в ходе «прямой линии» сообщил, что за первый квартал 2018 года объем выданных ипотечных кредитов вырос на 30% по сравнению с предыдущим периодом. Владимир Путин подчеркнул, что в стране действительно растут объемы заемных средств. Все больше семей используют их для решения жилищных проблем.



— Я уже говорил в послании, по-моему, о том, что мы должны ориентироваться на ипотечную ставку где-то 8%, но стремиться нужно к 7%. Здесь нет ни одного лишнего слова, мы долго спорили по этим вопросам. Это все связано с бюджетными расходами, но стремиться правительство и Центральный банк должны к 7%, — сказал Владимир Путин.



Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов сообщил, что его ведомство и ЦБ будут работать над дальнейшим снижением ставок по ипотеке. Сейчас этот показатель в среднем составляет 9,73%. Власти принимают программы по его дальнейшему снижению для отдельных категорий граждан.



— Это, в первую очередь, семьи с детьми, которые имеют двух, трех и более детей, — отметил Антон Силуанов. — Вы сейчас дали поручение, мы соответствующее решение в правительстве примем.



По словам главы государства, поправки в постановление увеличат количество людей, имеющих право на снижение ипотечной ставки до 6%. Сейчас семьи могут претендовать на такую льготу в случае рождения второго или третьего ребенка, но не последующих. На эту проблему в ходе «прямой линии» указал многодетный отец из Иваново.



Проблема свалок



Президенту также задали вопрос о мусорных полигонах, свалках и переработке отходов. Большая часть обращений на эту тему поступила от жителей Московской области. Владимир Путин заявил, что необходимо кардинально изменить ситуацию в этой сфере.

— До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов, а вся программа рассчитана на строительство 285 заводов. При этом речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов, а речь идет о предприятиях самых современных, с новейшими технологиями, — сообщил глава государства.



Президент напомнил, что в России около 1,1 тыс. полигонов находятся в более или менее нормальном состоянии.

— Десятки тысяч, хочу это подчеркнуть, работают либо «всерую», либо вообще являются не зарегистрированными и просто свалками. Это абсолютно недопустимая практика, — заявил Владимир Путин.



Вице-премьер Алексей Гордеев доложил президенту, что со следующего года года начнут действовать новые правила обращения с твердыми бытовыми отходами. Каждый регион должен будет утвердить территориальную схему по обращению с мусором, операторов, которые этим займутся, и соответствующие тарифы. Сейчас в стране ежегодно производится 70 млн тонн мусора, но только 8% этого количества перерабатывается.

— Эта проблема, конечно, накопилась исторически, — констатировал зампред правительства.



Для отслеживания переработки отходов в России запущен сайт «Наша природа». С его помощью, пояснил Алексей Гордеев, не только контрольно-надзорные органы, но и все граждане могут в режиме онлайн следить за ситуацией в этой сфере.