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Путин поддержал идею провести трубопроводы из РФ в Китай через Монголию

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Фото: REUTERS/Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin
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Президент России Владимир Путин оценил предложение Монголии построить через ее территорию нефте- и газопроводы в Китай.

«Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея», — заявил глава российского государства на трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой. Слова Путина приводятся на сайте Кремля.

Президент России подчеркнул, что при этом нужно «тщательно проработать технико-экономическое обоснование».

Монголия не первый год предлагает свою территорию для транзита российского газа в Китай, указывая на безопасность, краткость пути и степные условия.

Ранее сообщалось, что в ходе Петербургского международного экономического форума «Роснефть» заключила долгосрочные контракты с 12 компаниями-импортерами Монголии на поставку бензинов и дизельного топлива общей стоимостью $2,1 млрд.

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