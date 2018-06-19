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Западная коалиция заявила об уничтожении главного торговца нефтью в ИГ

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Фото: REUTERS/Aboud Hamam
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Представитель Пентагона полковник Шон Райан сообщил, что западная коалиция уничтожила в Сирии главного торговца нефтью и газом в группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Абу Хаттаб аль-Ираки, который отвечал за сбор прибыли с незаконной продажи углеводородов, а также еще трое боевиков были ликвидированы 26 мая. По словам Райана, успех этой операции «ослабит операционные возможности ИГ в Сирии и Ираке», сообщает «РИА Новости».

18 июня появилась информация о том, что авиация международной коалиции во главе с США разбомбила одну из позиций сирийской армии вблизи города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщалось о наличии жертв и пострадавших. При этом в Пентагоне заявили, что не наносили ударов в этом районе.

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