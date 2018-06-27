Минобороны опровергло выход из соглашения по зоне деэскалации в Сирии
Минобороны России опровергло сообщение о том, что страна якобы вышла из соглашения по Южной зоне деэскалации в Сирии. Ранее об этом заявили в турецком информационном агентстве Anadolu со ссылкой на фейковую страницу авиабазы Хмеймим.
В российском военном ведомстве отметили, что российская авиабаза не имеет сайтов или страниц в социальных сетях.
«Вся информация доводится исключительно представительством Минобороны России, а также через официальные ресурсы российского военного ведомства в сети интернет (mil.ru)», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.
23 июня боевики запрещенной в России группировки «Джебхат-ан-Нусра» атаковали позиции сирийской армии в Южной зоне деэскалации.
Правительственные войска потеряли пять человек убитыми и 19 ранеными.