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Минобороны опровергло выход из соглашения по зоне деэскалации в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минобороны России опровергло сообщение о том, что страна якобы вышла из соглашения по Южной зоне деэскалации в Сирии. Ранее об этом заявили в турецком информационном агентстве Anadolu со ссылкой на фейковую страницу авиабазы Хмеймим.

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В российском военном ведомстве отметили, что российская авиабаза не имеет сайтов или страниц в социальных сетях.

«Вся информация доводится исключительно представительством Минобороны России, а также через официальные ресурсы российского военного ведомства в сети интернет (mil.ru)», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС

23 июня боевики запрещенной в России группировки «Джебхат-ан-Нусра» атаковали позиции сирийской армии в Южной зоне деэскалации.

Правительственные войска потеряли пять человек убитыми и 19 ранеными.

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