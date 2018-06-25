Минобороны оплатит проезд до места сдачи экзаменов абитуриентам училищ

Минобороны вернет бесплатный проезд для абитуриентов военных училищ до места сдачи экзаменов и назад. Похожие привилегии существовали до 2012 года, однако из-за дороговизны проезда упали конкурсы в ряд военных училищ.

Таким образом, абитуриенты вновь получат возможность оформить бесплатные проездные билеты до города, где расположено училище, в которое они собираются поступать. Проезд абитуриентов оплатит Минобороны.

Право на бесплатный проезд получат абитуриенты, прошедшие предварительный отбор в военкоматах для поступления в военные училища.

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