Прямой эфир

Минобороны оплатит проезд до места сдачи экзаменов абитуриентам училищ

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны вернет бесплатный проезд для абитуриентов военных училищ до места сдачи экзаменов и назад. Похожие привилегии существовали до 2012 года, однако из-за дороговизны проезда упали конкурсы в ряд военных училищ.

Таким образом, абитуриенты вновь получат возможность оформить бесплатные проездные билеты до города, где расположено училище, в которое они собираются поступать. Проезд абитуриентов оплатит Минобороны.

Право на бесплатный проезд получат абитуриенты, прошедшие предварительный отбор в военкоматах для поступления в военные училища.

Подробнее — в материале «Известий»:

Билет к лейтенантским звездам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны учредит ведомственный знак отличия «Воин-спортсмен»
Минобороны разрешило солдатам-контрактникам отдыхать в санаториях

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017