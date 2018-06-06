Минобороны учредит ведомственный знак отличия «Воин-спортсмен»

В российских Вооруженных силах введут новую награду. Министерство обороны учредит ведомственный знак отличия «Воин-спортсмен».

Подготовка ведомственного приказа об учреждении новой награды уже начата, рассказали «Известиям» в Минобороны. Получение награды даст солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам преимущества при назначении на вышестоящие должности.

Ведомство уже разрабатывает дизайн нагрудных знаков. По данным «Известий», рассматриваются варианты воплощения новой награды в металле. Скорее всего, это будет пятиугольный щит, обрамленный венком из лавровых листьев с развевающейся лентой.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Воин-спортсмен» возвращается в армию