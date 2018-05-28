Армия США продемонстрировала полевые испытания боевого экзоскелета
Армия США продемонстрировала полевые испытания боевого экзоскелета. Согласно имеющейся информации, устройство, разработанное компанией Lockheed Martin, называется ONYX.
Предполагается, что благодаря инновации военнослужащие смогут преодолевать значительные расстояния. Новинка весит 6,4 кг, а время его работы составляет от 8 до 16 часов.
Экзоскелет самостоятельно приспосабливается к движениям человека и определяет, с каким грузом и по какой местности он движется. Также устройство оказывает помощь при подъемах и спусках с возвышенностей, передает «Федеральное агентство новостей».
Ранее сообщалось о создании первого экзоскелета для рабочих в России. Его создали в конструкторском бюро при поддержке «Сколково». Изобретение выдерживает до 100 кг веса. Оно разгружает коленные суставы и снимает нагрузку с позвоночника.