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Армия США продемонстрировала полевые испытания боевого экзоскелета

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Фото: youtube.com
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Армия США продемонстрировала полевые испытания боевого экзоскелета. Согласно имеющейся информации, устройство, разработанное компанией Lockheed Martin, называется ONYX.

Предполагается, что благодаря инновации военнослужащие смогут преодолевать значительные расстояния. Новинка весит 6,4 кг, а время его работы составляет от 8 до 16 часов.

Экзоскелет самостоятельно приспосабливается к движениям человека и определяет, с каким грузом и по какой местности он движется. Также устройство оказывает помощь при подъемах и спусках с возвышенностей, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось о создании первого экзоскелета для рабочих в России. Его создали в конструкторском бюро при поддержке «Сколково». Изобретение выдерживает до 100 кг веса. Оно разгружает коленные суставы и снимает нагрузку с позвоночника.

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