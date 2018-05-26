Передвижную систему борьбы с беспилотниками разработали в США

Американская компания Sierra Nevada представила компактную установку для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которая может размещаться на транспортных средствах и эффективно работать при передвижениях.

По данным портала Defense News, система получила название X-Madis. Разработка способна обнаруживать, распознавать и поражать цели в небе во время движения на скорости до 80 км/ч.

Оператор сможет в одиночку управлять системой из транспортного средства. Она может быть установлена на различных платформах, в том числе на тяжелых пикапах, внедорожниках и лодках.

Система прошла серию испытаний на некоторых видах военного транспорта, состоящих на вооружении армии США. Она была представлена на выставке SOFIC 2018 в штате Флорида.