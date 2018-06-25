Билет к лейтенантским звездам

Минобороны вернет бесплатный проезд для абитуриентов военных училищ до места сдачи экзаменов и назад. До 2012 года для абитуриентов существовали похожие привилегии. Отмена льгот породила серьезную проблему — из-за дороговизны проезда упали конкурсы в ряд военных училищ. Больше всего пострадали морские и общевойсковые высшие учебные заведения на Дальнем Востоке, где готовят специалистов редких военных специальностей. По мнению экспертов, возвращение бесплатного проезда позволит набирать в училища более подготовленных и мотивированных курсантов.

В Минобороны «Известиям» сообщили, что в ведомстве разработан приказ «Об утверждении руководства по оформлению, использованию, хранению и обращению с воинскими перевозочными документами в Вооруженных силах РФ». Документ предусматривает возвращение ряда льгот для молодых людей, собирающихся поступить в высшие военные учебные заведения (ввузы. — «Известия»). Абитуриенты получат возможность оформить бесплатные проездные билеты до города, где расположено училище, в которое они собираются поступать. Проезд абитуриентов будет оплачиваться из бюджета Минобороны. Сейчас документ проходит внутриведомственные согласования.

Право на бесплатный проезд получат абитуриенты, прошедшие предварительный отбор для поступления в военные училища. Он проходит в военкоматах. Абитуриенты сдают в комиссариат все необходимые документы для поступления и проходят медкомиссию. После этого их дела отправляют в училища.

В начале лета в военкоматы приходят вызовы для абитуриентов. Получив эту бумагу на руки, они могут оформить в военкомате бесплатный проездной.

Молодые люди, окончившие обучение в суворовских, нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищах и кадетских (президентских, морских кадетских, казачьих кадетских) корпусах, будут отбираться по месту учебы. Бесплатные билеты им будут выдаваться по выбору: от места нахождения образовательной организации или от места жительства родителей или законных представителей.

В документе предусмотрена возможность вернуться домой за счет Минобороны. Даже не зачисленные в ввузы абитуриенты по окончании экзаменов получат бесплатные проездные документы.

В поездах дальнего следования абитуриентам положен плацкартный или билет на места для сидения третьего класса. В поездах-аэроэкспрессах — места в вагонах экономкласса. При поездке морем абитуриенты получат билеты в каюты четвертой категории. При поездке внутренним водным транспортом – в каюты третьей категории. При перелете абитуриентам положены места экономкласса. Также им положены билеты на места в автобусах общего типа, а при их отсутствии — в автобусах с мягкими откидными сиденьями.

Сильнее всего из-за отсутствия бесплатного проезда пострадали ввузы на Дальнем Востоке. У них снизился конкурс.

Все эти училища играют важную роль в подготовке офицеров для армии и флота. Два из трех ввузов, где готовят лейтенантов для мотострелковых войск, находятся на востоке страны — это Новосибирское и Дальневосточное высшие общевойсковые училища. В Тихоокеанском высшем военно-морском училище им. С. Макарова готовят офицеров с важными для военно-морского флота специальностями.

Возвращение бесплатных билетов повысит конкуренцию среди абитуриентов, что позволит набирать в военные училища более подготовленных и мотивированных курсантов, считает эксперт Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев.

— Билеты до Благовещенска или Владивостока стоят дорого, — отметил эксперт. — Не все родители могут послать в училища этих городов своих детей. Теперь эта проблема решена. Инициатива поможет осуществить мечту стать офицером многим юношам из небогатых семей.

Льготы для учащихся Минобороны начало возвращать в 2016 году. Тогда солдатам-срочникам и курсантам до заключения с ними контракта о прохождении военной службы предоставили право на бесплатный проезд к местам использования дополнительных отпусков и обратно.