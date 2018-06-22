Лейтенантские погоны положат под новогоднюю елку

Минобороны вводит новый график выпуска лейтенантов. В 2018 году выпусков курсантов высших военных заведений намечено два. Первый выпуск получил погоны лейтенантов в марте, второй получит их и декабре. В 2019 году выпуск курсантов состоится не летом, как обычно, а в октябре. Новый график отправки лейтенантов в войска связан с переходом высших военных учебных заведений с пятилетней на четырех летнюю программу обучения и нехваткой офицеров в войсках. В этом году в войска отправятся около 2000 лейтенантов, что в три раза больше, чем годом ранее. Эксперты считают, что ускоренный выпуск не скажется на качестве подготовки офицеров.

В Минобороны сообщили «Известиям», что в 2018–2019 годах новый график выпуска офицеров связан с переходом на четырехлетнее обучение. В этом году в общевойсковых училищах будет два выпуска — один уже состоялся в марте, второй намечен в декабре. В следующем году тоже планировалось провести два выпуска, но после корректировки планов остановились на одном. Выпуск состоится в октябре. Ожидается, что в 2020 году высшие военные заведения вернутся к обычному графику выпуска офицеров. Вчерашние курсанты получат погоны лейтенантов, как это принято в Вооруженных силах, в июне.

Всего в этом году в воинские части отправятся около 2000 выпускников военных вузов — в три раза больше, чем годом ранее.

В 2018 году был завершен эксперимент по четырехлетней программе обучения лейтенантов. Он был признан успешным, поэтому все общевойсковые командиры будут учиться на год меньше. В военных училищах со сложными техническими специальностями срок обучения останется прежним — пять лет.

Нововведение в первую очередь коснулось курсантов, начавших обучение по пятилетней программе. В Московском высшем общевойсковом командном училище (МВОКУ) «Известиям» рассказали, что для воспитанников сократили время, отведенное на прохождение курса, —до 4 лет 6 месяцев и 4 лет 8 месяцев в зависимости от курса обучения. Именно поэтому несколько выпусков пройдут в непривычное для Вооруженных сил время.

На официальном сайте МВОКУ в разделе, где размещены правила поступления, говорится, что срок обучения курсантов может быть сокращен с 5 до 4 лет. На сайте учебного заведения отмечается, что такая возможность была закреплена в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования. Сокращение срока предусмотрено в приказе Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 года № 97-дсп.

Курсанты, которым придется заканчивать учебные заведения в переходный период, получат полноценное образование. Для них в Минобороны были разработаны специальные методики ускоренного обучения. Сокращение академических часов, отведенных на основные предметы, не будет. Но в последние месяцы перед выпуском курсантам придется приналечь на учебу. Из-за увеличения количества занятий учебный график станет плотнее.

В настоящее время училища, готовящие лейтенантов для Сухопутных войск, набирают курсантов, которые будут учиться по новой программе. В МВОКУ «Известиям рассказали, что абитуриенты-2018 получат погоны лейтенантов через четыре года. В Казанском высшем танковом командном краснознаменном училище (КВТККУ) «Известиям» подтвердили, что поступивших в этом году курсантов тоже будут готовить 4 года. До четырех лет сократится срок учебы в Новосибирском и Дальневосточном высших общевойсковых командных училищах. В этих высших учебных заведениях готовят всех лейтенантов для мотострелковых и танковых соединений Сухопутных войск.

Сокращение срока учебы с пяти до четырех лет не скажется на объеме учебного материала. Курсанты, как и прежде, получат военную и гражданскую специальности. Например, в КВТККУ выпускники получат дипломы специалистов в области управления персоналом и применения танковых подразделений.

Сокращение срока обучения не скажется на качестве подготовки офицеров, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

— Сроки обучения в основном сокращаются за счет войсковой стажировки, — рассказал «Известиям» Виктор Литовкин. — Раньше курсанты выезжали на стажировки в военные части. Во время них курсанты непосредственно знакомились со службой. Но при этом они фактически ни за что не отвечали. Будет лучше, если выпускник не станет терять время на стажировках, а сразу попадет в часть, где получит под командование личный состав и технику. При такой системе серьезно повысится уровень ответственности офицера. Это позволит ему быстрее втянуться в армейскую жизнь.

В Советском Союзе была четырехгодичная система высшего профессионального военного образования. Отпущенного на обучение времени хватало на то, чтобы выпустить из училища грамотных офицеров. На пятилетний режим обучения вузы Сухопутных войск были переведены в 1995 году. Последний раз досрочные выпуски лейтенантов прошли в 1999 и 2000 годах. Тогда армии понадобились офицеры для проведения контртеррористической операции в Чечне.