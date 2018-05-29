Сержанты догоняют офицеров

В Вооруженных силах РФ произошла тихая кадровая революция. Сержантов и мичманов после окончания военно-учебных заведений теперь распределяет Главное управление кадров Минобороны (ГУК МО). Приказ об их назначении на первую армейскую должность подписывает лично статс-секретарь ведомства — один из заместителей министра. Сержантов также начали готовить на военных кафедрах гражданских вузов. Кроме того, они получили значительный пакет социальных льгот. Эксперты считают, что военное ведомство вовремя откликнулось на возросшую роль сержантов в современной армии.

В Министерстве обороны «Известиям» рассказали об изменениях, внесенных в приказ «О мерах по реализации правовых актов по вопросам организации прохождения военной службы по контракту в ВС РФ». Они по-новому регулируют процедуру назначения младших командиров на должности в воинских частях (уже вступивший в силу документ имеется в распоряжении «Известий»). Приказы о распределении младших командиров по окончании военно-учебного заведения теперь подписывает лично статс-секретарь МО.

Военно-учебные заведения за 15 дней до выпуска должны предоставить в Главное управление кадров проект приказа о направлении курсантов по армейским частям. Военные кадровики обязаны изучить приказ, при необходимости его доработать, после чего передать на подпись статс-секретарю министерства. Раньше распределением таких выпускников занимались непосредственно учебные центры.

— В структуре Минобороны ГУК занимает важное место, — рассказал «Известиям» учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев. — Управление занимается назначением младших и старших офицеров по армейским частям. Сержанты выпадали из этой системы.

Ранее ГУК давало рекомендации по распределению выпускников средних военно-учебных заведений, пояснил эксперт. Но на эту процедуру могло влиять руководство образовательных организаций. Части, посылавшие солдат на обучение, всеми силами старались вернуть выпускников к себе. Таким образом при распределении кадров мог образоваться перекос. ГУК, видя реальную картину во всей армии, может более грамотно и беспристрастно принять решение.

Главное управление, взяв назначения курсантов под свой контроль, тут же повысило статус младших командиров, «фактически приравняло их к офицерам», отметил военный эксперт.

Ранее, чтобы поднять престиж младших командиров, Минобороны провело реформу в области подготовки кадров. Сержантов сейчас готовят на базе высших военно-учебных заведений Минобороны и в 67 гражданских вузах.

— Студенты нашего вуза с 2014 года могут получить не только офицерское, но и сержантское звание, — рассказал «Известиям» начальник военной кафедры Воронежского государственного университета (ВГУ) полковник Александр Середин. — Обучение на сержанта длится полтора года. И его проходят студенты престижных факультетов — математического, физического, прикладной математики, информатики и механики.

По окончании военной кафедры ВГУ студенты дают присягу и получают звание сержантов запаса. Причем младших командиров готовят не только региональные вузы, но и такие престижные учебные заведения, как МГУ, МГИМО, МГТУ имени Баумана, Высшая школа экономики и ряд других.

После вуза такие выпускники числятся в запасе, но при желании могут пойти служить в армию. Спрос на подобных специалистов в военкоматах есть. Тем более что сержантских «лычек» не стесняются даже студенты-краснодипломники. Так, в 2016 году из 67 студентов МИФИ, получивших такие звания, четверо окончили вуз с отличием. При этом семь студентов изъявили желание стать профессиональными военными.

С 2014 года Минобороны существенно дорабатывает действующее законодательство, внося поправки, касающиеся улучшения условий службы и льгот для младших командиров. Сержанты и мичманы, проходящие службу на Крайнем Севере или в отдаленных гарнизонах, а также члены их семей уже получили право на бесплатный проезд к месту отдыха. Причем в отпуск можно отправиться не только поездом, но и полететь на самолете экономклассом.

Сейчас министерство намерено уравнять офицеров и сержантов в правах на санаторно-курортное лечение. В этом году планируется принять поправки, позволяющие контрактнику раз в год на основании медицинских показаний получить путевку в военный санаторий. Те, кто получил ранение, травму, контузию или заболевание в ходе службы, смогут сделать это бесплатно и вне очереди.

Жены сержантов, проходящих военную службу в отдаленных гарнизонах, где они не могут трудоустроится по специальности, смогут получать специальное пособие. Его размер равен минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) — 9489 рублей в месяц. Также в закон «О статусе военнослужащих» предложено внести поправки, предусматривающие ежегодное медобследование младших командиров.

Все эти изменения свидетельствуют о реформе системы подготовки и набора сержантов, рассказал «Известиям» военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин.

— Сержанты — основа боеготовности любой армии мира, — рассказал Андрей Кошкин. — И Минобороны неслучайно принимает меры по повышению их статуса. Решение готовить такие кадры в ведущих гражданских вузах — находка военного ведомства. Это позволяет привлечь в армию перспективные кадры, интеллектуальный авангард. Вооруженные силы становятся более технологичными. И сейчас очень важно, чтобы даже на сержантских должностях служили профессионалы с высшим образованием.

Новая система позволит армии получить грамотных и подготовленных специалистов по наиболее сложным и востребованным военно-учетным специальностям. Ожидаются и другие изменения, касающиеся улучшения условий службы и расширения списка льгот для младших командиров.