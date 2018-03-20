Минобороны доплатит женам офицеров за жизнь в отдаленных гарнизонах

Минобороны начнет выплачивать пособия безработным супругам офицеров и солдат-контрактников. В некоторых военных городках и гарнизонах они не имеют возможности трудоустроиться по профессии и получают статус безработных. В первую очередь льготы распространятся на жен и мужей военнослужащих, проходящих службу в отдаленных гарнизонах в Сибири, Заполярье и на Дальнем Востоке. На выплаты также смогут рассчитывать супруги, ухаживающие за больными детьми. Сумма пособия равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) — сейчас это 9489 рублей в месяц.

В Минобороны «Известиям» рассказали, что это ведомство разработало проект постановления «О размерах и порядке выплаты ежемесячного пособия супругам военнослужащих — граждан, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они не могут трудиться по специальности». Сейчас документ находится на согласовании в силовых ведомствах.

Денежные выплаты будут производиться непосредственно в воинских частях. На пособие могут претендовать супруги военнослужащих в гарнизонах, где невозможно устроиться на работу по профессии. На выплаты могут рассчитывать как жена, так и муж офицера или солдата-контрактника — в Вооруженных силах страны служит свыше 40 тыс. женщин-контрактниц.

В первую очередь льготы распространятся на членов семей военнослужащих, проходящих службу в отдаленных гарнизонах Сибири, Дальнего Востока и Заполярья, а также в горной и труднодоступной местности. В таких районах расположены в основном гарнизоны Ракетных войск стратегического назначения, береговые войска ВМФ и заставы пограничной службы ФСБ.

Льготы также коснутся супругов военнослужащих, ухаживающих за больными детьми, не достигшими 18 лет. Сумма пособия во всех случаях будет равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) — в 2018 году она составляет 9489 рублей в месяц.

Чтобы получать подобные выплаты, военнослужащий должен будет подать в свою воинскую часть рапорт, а также пакет документов, относящихся к супругу. Это трудовая книжка, копия свидетельства о браке и российского паспорта с отметкой о регистрации по месту службы. Также необходима справка из местной службы занятости о том, что супруг является безработным и не получает пособия.

В случае пособия по болезни ребенка, вместо справки из службы занятости понадобится заключение медицинской организации о необходимости ухода за ним.

Пособие будет достаточно легко оформить, все необходимые документы можно собрать без бюрократической волокиты, считает член Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

— Трудности могут возникнуть только при получении справки из местной службы занятости, — рассказал «Известиям» Олег Жердев. — Они находятся в райцентрах. Не исключено, что где-нибудь в Сибири ради такой справки придется проехать 40–50 км от военного городка до «большой земли».

На пособие не смогут рассчитывать супруги военнослужащих, направленных в длительную заграничную командировку в посольство или консульство РФ.

Действующее федеральное законодательство не предусматривает таких выплат, но разрешает включать годы, проведенные супругой или супругом военнослужащего в отдаленных регионах, в общий трудовой стаж.