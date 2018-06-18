Студентов направят в военные учебные центры

Минобороны РФ подготовило реформу военных кафедр. На их базе создают военные учебные центры. Там будут готовить офицеров запаса, кадровых офицеров, а также солдат и сержантов запаса. Последние сразу после окончания центра будут заключать контракт на службу в мобилизационном резерве. Ранее появились сообщения о грядущем закрытии военных кафедр, однако в действительности оборонное ведомство планирует увеличить их количество и оптимизировать организационно-штатную структуру.

По мнению экспертов, система военных кафедр выгодна и Минобороны, и гражданским вузам.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил «Известиям», что ведомство сохранит и расширит существующие объемы и программы военной подготовки в гражданских вузах. Он пояснил, что Минобороны не планирует закрытие военных кафедр и учебных военных центров, а лишь намерено объединить их в интересах оптимизации организационно-штатной структуры. Николай Панков также рассказал, что военные учебные центры (ВУЦ) при гражданских вузах станут источником кадров для создаваемого в настоящее время людского мобилизационного резерва.

— Родилась идея для всех видов военной подготовки создать в гражданских вузах единую квалифицированную структуру под названием военный учебный центр, — пояснил статс-секретарь Минобороны. — Он будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, подготовка кадровых офицеров, подготовка рядовых и сержантов запаса.

В настоящее время в некоторых вузах параллельно существуют военные кафедры и учебные военные центры. Первые готовят офицеров, сержантов и рядовых запаса, а вторые — кадровых офицеров в соответствии с потребностями вооруженных сил. Обе структуры используют одну учебно-материальную базу. Смысл реформы в том, чтобы просто оптимизировать организацию.

По словам Николая Панкова, проект закона прошел общественные слушания и получил одобрение всех заинтересованных госорганов.

— Мы не вредим военной подготовке студентов гражданских вузов, — подчеркнул представитель Минобороны. — Более того, мы в последние годы последовательно наращиваем объемы военной подготовки, увеличивая количество военных кафедр. Например, в 2016 году создано пять военных кафедр, в 2017 году — сразу двенадцать, а в нынешнем году планируется довести общее количество военных кафедр до 93 и расширить географию.

Николай Панков также пояснил, что выпускники военных кафедр станут основным источником создаваемого сейчас так называемого оплачиваемого резерва.

— Прежде всего из этой категории молодых людей мы и формируем людской мобилизационный резерв, — сказал статс-секретарь.

Военные уверяют, что много времени на оптимизацию не потребуется. Студенты не заметят перемен. Просто в вузах, где есть и военная кафедра, и учебный военный центр, будет создана единая структура. Главные изменения коснутся делопроизводства — надо будет поменять бланки, печати и штампы.

Сохранение и расширение системы военных кафедр выгодно как Минобороны, так и гражданским вузам, считает независимый военный эксперт Владислав Шурыгин

— Для Минобороны это самый дешевый источник обученного людского резерва, поскольку часть расходов берут на себя гражданские вузы. Если бы это не отвечало интересам ведомства, число военных кафедр не росло бы, — пояснил эксперт. — В свою очередь, сами вузы очень внимательно относятся к военным кафедрам. Они понимают, что это престижно, это повышает конкурс. Это важное конкурентное преимущество перед коммерческими вузами.

По мнению эксперта, запланированная реформа нужна, поскольку она сделает систему военного обучения более простой и эффективной.

— Это довольно странная и нелепая ситуация, когда на одной материально-технической базе существуют две параллельные структуры, — добавил Владислав Шурыгин. — Теперь же будет единоначалие, меньше и проще станет документооборот.

В настоящее время на военных кафедрах и в учебных военных центрах обучаются свыше 61 тыс. студентов. Из них будущие кадровые офицеры — 10,5 тыс., офицеры запаса — 34,2 тыс., сержанты и рядовые запаса — 16,5 тыс. Эти пропорции сохранятся. Офицеров запаса готовят по 150 военно-учетным специальностям (ВУС), а солдат и сержантов — по 90 ВУС.