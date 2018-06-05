Кабмин предложил заменить военные кафедры в вузах на учебные центры

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры, сообщил Кабмин.

«Законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры», — говорится в сообщении.

Целью законопроекта является повышение эффективности управления процессом обучения студентов вузов по направлениям военной подготовки. Отмечается, что в настоящее время в ряде высших учебных заведений военная подготовка проводится в учебных центрах, где используются программы подготовки кадровых офицеров для прохождения службы по контракту. В то же время на военных кафедрах используются программы обучения офицеров запаса, сержантов, старшин запаса, а также солдат и матросов запаса.

Законопроект был внесен Минобороны РФ. Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 30 мая.

Ранее правительство отказалось поддержать законопроект о наказании за уличные гонки из-за нечеткости формулировок. Документ предполагал штрафы за незаконные гонки от 50 тыс. до 1 млн рублей и лишение прав.