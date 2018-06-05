Шаманов объяснил замену военных кафедр в вузах на военные учебные центры

Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в интервью порталу iz.ru заявил, что замена военных кафедр в вузах на военные учебные центры поможет студентам в образовательном процессе.

Ранее правительство России внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Его целью является повышение эффективности управления процессом обучения студентов по направлениям военной подготовки. На рассмотрение кабмина его вынесло Минобороны РФ. Отмечается, что в настоящее время в ряде высших учебных заведений военная подготовка проводится в учебных центрах, где используются программы подготовки кадровых офицеров для прохождения службы по контракту. В то же время на военных кафедрах используются программы обучения офицеров запаса, сержантов, старшин запаса, а также солдат и матросов запаса.

«Прежде всего на студентов это рассчитано, потому что, как всегда у нас страдают не генералы и управленцы в штабах, а страдают те, кто учится. И у одних — одни права, у других — другие, а третьи — вообще бесправные. Сегодня государство поставит в этом вопросе точку. Студенты, обучаясь на одних и тех же кафедрах в одни и те же часы, за счет сокращения программ по общевузовским дисциплинам, выделяют для себя военные дисциплины. Государство за это их будет поощрять определенными льготами. Но давайте подождем, когда законопроект пройдет первое чтение, потому что эта тема будет еще бурно обсуждаться, так как имеет знаковое значение. Если раньше от армии косили, то сегодня, когда принят ряд дополнений в законодательстве, модно стало быть на этих кафедрах. А это не совсем одно и тоже», — сказал Шаманов.

Как отметил депутат, после семилетней подготовки законопроект вышел на финишную прямую.