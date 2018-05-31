Прямой эфир

Шаманов пожалел о не пойманном во время «пятидневной войны» Саакашивили

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов выразил сожаление, что российские военнослужащие не задержали во время «пятидневной войны» 2008 года тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Асада позвали в Южную Осетию
Приглашение от президента республики Анатолия Бибилова было отправлено через посольство Сирии в РФ

«Мы успешно выполнили поставленные задачи. Единственное, о чем жалею, надо было все-таки Саакашивили поймать, у нас для этого возможности были. Но нам сказали: надо уходить войскам с территории Грузии», — сказал Шаманов 31 мая на встрече со студентами аграрного университета в Саратове в рамках всероссийской акции «Вахта Героев Отечества».

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

После «пятидневной войны» Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, ранее входивших в состав Грузии, в августе 2008 года.

В августе прошлого года бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе возложила ответственность за начало войны в Южной Осетии 8 августа 2008 года на Михаила Саакашвили. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин: Россия гарантирует независимость и безопасность Абхазии
Сирия признала независимость Южной Осетии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017