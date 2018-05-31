Шаманов пожалел о не пойманном во время «пятидневной войны» Саакашивили

Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов выразил сожаление, что российские военнослужащие не задержали во время «пятидневной войны» 2008 года тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Мы успешно выполнили поставленные задачи. Единственное, о чем жалею, надо было все-таки Саакашивили поймать, у нас для этого возможности были. Но нам сказали: надо уходить войскам с территории Грузии», — сказал Шаманов 31 мая на встрече со студентами аграрного университета в Саратове в рамках всероссийской акции «Вахта Героев Отечества».

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

После «пятидневной войны» Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, ранее входивших в состав Грузии, в августе 2008 года.

В августе прошлого года бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе возложила ответственность за начало войны в Южной Осетии 8 августа 2008 года на Михаила Саакашвили.