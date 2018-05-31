Асада позвали в Южную Осетию

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов официально предложил главе Сирии Башара Асада посетить республику с визитом. Приглашение было направлено через сирийское посольство в РФ. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе южноосетинского президента, отметив, что сейчас в Цхинвале ожидают ответа. В комитете по межарабским и международным делам сирийского парламента «Известиям» сказали, что никаких препятствий для подобного визита нет.

Дамаск 29 мая признал независимость Южной Осетии и Абхазии и договорился с закавказскими республиками об установлении дипломатических отношений. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе лидера Южной Осетии, президента Сирийской Арабской Республики уже официально пригласили с визитом в страну.

— Приглашение главе Сирии Башару Асаду было передано президентом Южной Осетии через сирийское посольство в России. Подтверждения ждем. Вопрос о встрече будет прорабатываться в ближайшее время. Рассматривается также возможность визита южноосетинской делегации в Сирию, — заявили «Известиям» в пресс-службе президента Южной Осетии.

Независимость Южной Осетии помимо Сирии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, а также соседняя Абхазия. Анатолий Бибилов выразил благодарность САР и лично ее президенту за признание независимости республики.

По словам члена комитета по межарабским и международным делам сирийского парламента Саджи Таама, у Сирии уже выстроены связи с Абхазией и Южной Осетией в рамках взаимодействия с Россией.

— Мы в Сирии приняли решение о признании этих двух стран (Южная Осетия и Абхазия) и обмене послами. Мы опирались на право народов на самоопределение, особые отношения с Россией и плотную политическую координацию действий с ней, — заявил парламентарий. — Мы принимали решение также в свете отношений с Абхазией и Южной Осетией, выстроенных в том числе в результате визитов сирийских парламентских делегаций в эти страны, в условиях политического и экономического сотрудничества и в свете позиций двух стран по войне, которую развязали против Сирии. Что касается времени принятия такого решения, то в данном случае нет никакой иной причины, кроме как вызревания наших отношений.

По мнению сирийского депутата, «если бы это не произошло сейчас, то произошло бы в другое время».

— Этот шаг рушит барьеры, которыми Запад хотел ограничить Сирию. Сирия общается со всеми и устанавливает отношения ради интересов всех народов, особенно с точки зрения политических и экономических отношений, — сказала «Известиям» член комитета по межарабским и международным делам сирийского парламента Нора Ариссиан.

Процесс признания Абхазии и Южной Осетии происходит медленно из-за позиции США и их союзников по НАТО, отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.

— Они просто выкручивают руки тем государствам, которые склоняются к такого рода признанию. Установление дипломатических отношений отдельных стран с Южной Осетии и Абхазией будет зависеть от динамики международных отношений и того курса, который Россия сейчас проводит на международной арене, — отметил политолог. — У Сирии сейчас не то экономическое положение, чтобы осуществлять масштабные инвестиционные проекты далеко за ее пределами и тратить деньги, которые требуются для восстановления собственный страны. Однако с политической точки зрения шаг Сирии очень важен. Это акт солидарности с политикой, которую проводит Москва.

Южная Осетия провозгласила независимость в августе 2008 года после вооруженного нападения Грузии. В результате пятидневной войны грузинские войска были вытеснены из республики. 26 августа того же года РФ признала независимость Южной Осетии. Ранее президент республики Анатолий Бибилов рассказал в интервью «Известиям», что в 2018 году на празднование 10-летия провозглашения независимости будут приглашены президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу.