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Правительство отметило доступность дошкольного образования

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Доклад для парламента о развитии образования в минувшем году подготовило правительство России. Документ о ходе реализации государственной политики в сфере образования опубликован на сайте кабмина.

Как следует из доклада, на развитие программы «Развитие образования» в 2017 году из федерального бюджета выделили более 12 млрд рублей. Из этой суммы на капитальные вложения направили 7 млрд.

В документе отмечается, что продолжается создание новых мест в общеобразовательных учреждениях, правительство решает ликвидацию сменности обучения и переводит школы из ветхих зданий.

С 1 января 2018 года доступность дошкольного образования в РФ для детей от трех до семи лет составила 99,01 процента, следует из доклада.

В августе стало известно, что руководители субъектов федерации несут персональную ответственность за состояние школ, их обеспеченность учебниками, интернетом и необходимым оборудованием. 

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