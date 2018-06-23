Минобороны опубликовало секретные документы Великой Отечественной войны

Прошло больше 70 лет, но не все страницы самой кровопролитной войны изучены. Разные точки зрения, непроверенные факты, расхожие мнения, фальсификация истории.

Министерство обороны России рассекретило уникальные документы первого дня войны: черновики приказов и сами приказы,

разведывательные и оперативные сводки, донесения о боях за Брестскую крепость.

На трофейной карте с планом «Барбаросса» расположение немецко-фашистских войск, направления основных ударов вермахта. Все это осталось только на бумаге: блицкриг разбился о мужество бойцов Красной армии.

Впервые в открытом доступе директива наркома обороны СССР № 1. Документ передали командующим в роковую ночь на 22 июня. Через 3 часа после начала войны Георгий Жуков составил рукописный боевой приказ.

Оцифрованы и первые указания авиации с приписками карандашом. Новые подробности боевых действий — настоящие откровения даже для историков.