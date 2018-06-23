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Минобороны опубликовало секретные документы Великой Отечественной войны

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Прошло больше 70 лет, но не все страницы самой кровопролитной войны изучены. Разные точки зрения, непроверенные факты, расхожие мнения, фальсификация истории. 

Министерство обороны России рассекретило уникальные документы первого дня войны: черновики приказов и сами приказы,
разведывательные и оперативные сводки, донесения о боях за Брестскую крепость.

На трофейной карте с планом «Барбаросса» расположение немецко-фашистских войск, направления основных ударов вермахта. Все это осталось только на бумаге: блицкриг разбился о мужество бойцов Красной армии. 

Впервые в открытом доступе директива наркома обороны СССР № 1. Документ передали командующим в роковую ночь на 22 июня. Через 3 часа после начала войны Георгий Жуков составил рукописный боевой приказ. 

Оцифрованы и первые указания авиации с приписками карандашом. Новые подробности боевых действий — настоящие откровения даже для историков.

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