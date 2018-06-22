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Собянин направил ветеранам ВОВ послание в День памяти и скорби

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Мэр столицы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны 22 июня, в День памяти и скорби. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

«Москва бережно хранит память о творцах Великой Победы, гордится подвигом фронтовиков и тружеников тыла. Мы называем их именами улицы города, заботимся о мемориалах и делаем всё необходимое для обеспечения достойной жизни ветеранов», — приводит слова градоначальника агентство городских новостей «Москва»

«Среди раненых я узнал своего товарища»
22 июня 1941 года — в воспоминаниях тех, кто пережил войну

Собянин также отметил, что в приоритете столичного правительства — адресная социальная поддержка москвичей старшего поколения. Он также пожелал ветеранам и их родным бодрости духа, здоровья, сердечного тепла и долгих лет жизни.

День памяти и скорби учредили в РФ в 1996 году. В этот день в 1941 году на рассвете войска фашистской Германии без объявления войны атаковали всю западную границу Советского Союза, нанесли бомбовые авиаудары по советским городам и воинским соединениям.

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили военнослужащие Западного военного округа. Траурное мероприятие прошло на территории филиала Центрального военно-морского музея на берегу Ладожского озера в месте, где начиналась Дорога жизни блокадного Ленинграда, сообщает телеканал «Звезда». В присутствии фронтовиков, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда открыли памятную часовню. Ровно в 4:00 мск расчет артиллерийского орудия произвел выстрел, который обозначил 77-ю годовщину начала ВОВ.

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