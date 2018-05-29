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Ветеран Второй мировой войны окончил школу в 92 года

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Фото: NBC4 WCMH/TV Columbus
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Ветеран Второй мировой войны Роберт Локард из американского штата Огайо получил аттестат об окончании средней школы в 92 года.

Как сообщает информационный портал ABC, Локард был вынужден уйти из средней школы 74 года назад, так как его завалил один из преподавателей. Сначала юноша подрабатывал поваром в ресторане, после чего его призвали в армию.

Локард сражался в боях в Центральной Европе и на севере Франции, а также принимал участие в высадке в Нормандии. За боевые заслуги он был награжден медалью Победы во Второй мировой войне.

Получить аттестат об окончании школы ветерану удалось лишь 27 мая 2018 года, когда ему исполнилось 92 года.

«Это значит всё для меня. Все. Все эти годы я думал об этом», — сказал Локард. 

В апреле в американском городе Толедо штата Огайо ветеран Второй мировой войны получил диплом университета, который он бросил 68 лет назад. В итоге он стал самым пожилым выпускником за всю историю работы учебного заведения

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