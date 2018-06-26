Сирия обвинила США в открытой агрессии на ее территории

Дамаск обвинил США в проявлении открытой агрессии против САР на сирийской территории. С осуждением действий Вашингтона на спецконференции членов ОЗХО выступил постпред Сирии при организации Бассам Саббаг.

«США пытаются действовать за рамками международного права, они совершают открытую агрессию против Сирии на сирийской территории», — приводит «РИА Новости» заявление дипломата.

В частности, Саббаг отметил, что нанесение авиаударов по правительственным объектам САР силами США, Франции и Великобритании 14 апреля производилось на основании «ложных обвинений без получения результатов расследования». Тогда западные страны объяснили свои действия ответом на химатаку в Восточной Гуте, отображенной в ролике «Белых касок», хотя ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили достоверность этого видео.

По мнению постпреда Сирии, к созыву спецконференции по химатакам в Сирии и инциденту с отравлением британского агента Сергея Скрипаля в Солсбери Великобританию подтолкнули именно США, «когда убедились, что не смогут получить постоянной поддержки».

«Они прибегли к новым манипуляциям и неправильной интерпретации положений Конвенции (о запрещении химоружия). <...> У них есть политика кнута и пряника, которая нацелена сейчас на поддержку решения Соединенного Королевства. Она осуществляется, полностью игнорируя международные нормы», — заключил Саббаг.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов заявил, что проект Лондона по мандату ОЗХО наделяет организацию несвойственными прокурорскими функциями. При этом, как утверждает глава российской делегации, британская сторона действует в обход СБ ООН и без внесения поправок в Конвенцию о запрещении химоружия.