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Сирийская армия заняла Хирак

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Фото: TASS/Zuma/Ammar Safarjalani
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Населенный пункт Хирак на юго-западе Сирии около границы с Иорданией заняли подразделения правительственных сил.

Своих бросают
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Об этом сообщило в четверг, 28 июня, агентство Reuters. Сирийская армия пока не делала официальных заявлений.

Власти Сирийской Арабской Республики 18 июня начали проводить военную операцию в южной части страны.

23 июня Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все стороны немедленно прекратить военную эскалацию на юго-западе Сирии.

На следующий день в администрации США заявили, что «Свободной сирийской армии» не стоит рассчитывать на поддержку Вашингтона в операциях против правительственных войск на границе с Иорданией.

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