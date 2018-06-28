Сирийская армия заняла Хирак

Населенный пункт Хирак на юго-западе Сирии около границы с Иорданией заняли подразделения правительственных сил.

Об этом сообщило в четверг, 28 июня, агентство Reuters. Сирийская армия пока не делала официальных заявлений.

Власти Сирийской Арабской Республики 18 июня начали проводить военную операцию в южной части страны.

23 июня Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все стороны немедленно прекратить военную эскалацию на юго-западе Сирии.

На следующий день в администрации США заявили, что «Свободной сирийской армии» не стоит рассчитывать на поддержку Вашингтона в операциях против правительственных войск на границе с Иорданией.