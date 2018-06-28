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Коалиция США признала вину в гибели мирных жителей в Ираке и Сирии

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Фото: REUTERS/Alaa al-Faqir
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Удары западной коалиции по Сирии и Ираку привели к гибели 939 мирных жителей, говорится в отчете объединения.

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США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию, направленную против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ. — Ред.), причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей. За четыре года коалиция нанесла более 29,6 тыс. ударов.

«За это время <…> не менее 939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции», — цитирует заявлении «РИА Новости».

По состоянию на конец мая число жертв среди мирного населения составляло 892 человека.

22 июня сообщалось, что возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В результате атаки погибли не менее восьми мирных жителей, еще несколько человек были ранены.

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