Коалиция США признала вину в гибели мирных жителей в Ираке и Сирии

Удары западной коалиции по Сирии и Ираку привели к гибели 939 мирных жителей, говорится в отчете объединения.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию, направленную против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ. — Ред.), причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей. За четыре года коалиция нанесла более 29,6 тыс. ударов.

«За это время <…> не менее 939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции», — цитирует заявлении «РИА Новости».

По состоянию на конец мая число жертв среди мирного населения составляло 892 человека.

22 июня сообщалось, что возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В результате атаки погибли не менее восьми мирных жителей, еще несколько человек были ранены.