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Amnesty International обвинила коалицию США в гибели мирных жителей Ракки

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Leo Claudio De Petris
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Сотрудники правозащитной организации Amnesty International в опубликованном ими докладе обвинили международную коалицию во главе с США в совершении «потенциальных» военных преступлений.

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Речь идет об ответственности коалиции за разрушение сирийского города Ракка в 2017 году и гибели гражданских лиц.

Правозащитники полагают, что из-за действий коалиции погибли более ста мирных граждан, обстоятельства смерти которых не выяснялись.

«Когда столько мирных жителей убивают в атаках, что-то явно идет не так, и, что еще хуже, спустя столько месяцев после инцидентов они не были расследованы. Жертвы заслуживают справедливости», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова старшего советника по кризисному реагированию Amnesty International Донателлы Роверы.

«Авиация и артиллерия коалиции убила и ранила тысячи гражданских лиц, в том числе во время непропорциональных и неизбирательных атак, которые нарушают международное гуманитарное право и являются потенциальными военными преступлениями», — добавляют правозащитники.

Специалисты Amnesty International посетили Ракку в феврале текущего года, посетили 42 места ударов и задокументировали показания 112 выживших сирийцев, передает телеканал «Звезда».

7 апреля Минобороны России опубликовало кадры аэрофотосъемки, подтверждающие разрушения кварталов в Ракке в результате бомбардировки международной коалиции во главе с США. В ведомстве заявили, что тысячи тел мирных жителей и боевиков, погибших во время бомбардировок Ракки возглавляемой США коалицией, остаются под завалами. 

В феврале коалиция США заявила, что не видит смысла в предложении России создать комиссию под эгидой ООН по ситуации в этом городе.

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