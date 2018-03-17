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Военные РФ сообщили о риске эпидемии в Ракке из-за трупов под завалами

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Фото: TASS/Morukc Umnaber
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В сирийской Ракке может вспыхнуть эпидемия из-за трупов местных жителей под завалами зданий после атак американской коалиции. Об этом в субботу заявили в Минобороны России.

«Под завалами остаются тысячи не извлеченных и разлагающихся трупов мирных жителей и боевиков, погибших в ходе массированных бомбардировок Ракки американской коалицией. В городе уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию», — уточнили в военном ведомстве.

Опасность для местных жителей также представляют неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства. По данным российских военных, их жертвами стали уже более 500 человек. 

Как сообщал портал iz.ru, президент России Владимир Путин потребовал провести расследование применения силы со стороны возглавляемой США международной коалиции при освобождении сирийской Ракки от боевиков.

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